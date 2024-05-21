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Hafız Mustafa, Cannes'ta!

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Global bir marka olma yolunda hızla ilerleyen Hafız Mustafa, bu yıl Cannes Film Festivali'nde düzenlenen özel bir etkinlikte boy gösterdi. Ünlü Carlton Otel'de gerçekleştirilen partide, sinema dünyasının yıldızlarına Hafız Mustafa'nın eşsiz lezzetleri sunuldu.

Etkinlikte, Fransız Rivierası'nın narenciyesine atıfta bulunarak hazırlanan Türk portakallı lokum büyük beğeni topladı. Davetliler arasında Titanik, Mumya ve Kızıl Maske gibi filmlerde rol almış ünlü aktör Billy Zane, Mortal Kombat'ın yeni filminde başrol oynayan Lewis Tan ve ünlü aktris Meryem Uzerli de bulunuyordu.

Hafız Mustafa, Cannes'ta!

Hafız Mustafa'nın kırmızı kutuları ve lokumları gecenin ilgi odağı oldu. Etkinliğe katılanlar, markanın sunduğu lezzetleri büyük bir ilgi ve beğeni ile karşıladılar. Bu özel gece, Hafız Mustafa'nın uluslararası alanda tanınırlığını artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Hafız Mustafa, Cannes'ta!

Hafız Mustafa, Cannes'ta!

Haberler.com / Betül Cirit - Ekonomi

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