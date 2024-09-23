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Hafız Mustafa 1864, Londra Şubesine Yoğun İlgi Gördü!

Hafız Mustafa 1864, Londra Şubesine Yoğun İlgi Gördü!
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Türkiye'nin en eski tatlı markalarından biri olan 'Hafız Mustafa 1864', İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni şubesini büyük bir coşkuyla açtı. Tarihi Harrods alışveriş merkezine komşu olarak Londra'nın merkezi Knightsbridge bölgesinde hizmet vermeye başlayan şube, yoğun ilgi gördü. Açılışa katılan yüzlerce davetli, baklava, lokum, pasta ve künefe gibi Türk tatlılarının yanı sıra Türk çayı ve kahvesinin tadını çıkarma fırsatı buldu.

Hafız Mustafa 1864, Türkiye'deki birçok şubesinin yanı sıra Dubai'deki şubelerinden sonra Londra'da da tatlı severlerle buluşarak uluslararası alanda genişlemeye devam ediyor. Açılışta, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da mekânı ziyaret edenler arasında yer aldı. Büyükelçi Ertaş, açılış konuşmasında, "Ülkemizin en eski markalarından biri olan Hafız Mustafa 1864, Londra'daki varlığıyla Türk ailemizi büyütüyor. Yolunuz açık olsun," diyerek markaya başarılar diledi.

Hafız Mustafa 1864, Londra Şubesine Yoğun İlgi Gördü!

YENİ ŞUBELER YOLDA

Hafız Mustafa 1864'ün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eren Ongurlar, Londra'da açılan şubenin ardından İngiltere genelinde 7-8 şube daha açmayı planladıklarını belirtti. Şirketin bayilik vermediğini, şubeleri bizzat kendilerinin açtığını ifade eden Ongurlar, "Londra'daki üretim ağımızı kurduk ve fabrikamızı açtık. Gelecek yıl Oxford Street'te yeni bir şube açmayı hedefliyoruz" dedi. Londra mağazası, Hafız Mustafa 1864'ün toplamda 20. şubesi olurken, Türkiye'de 16, Dubai'de ise 3 şubesi daha bulunuyor.

Hafız Mustafa 1864, Londra Şubesine Yoğun İlgi Gördü!

DUALAR İLE AÇILDI

Açılış töreni, Büyükelçi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Hafız Mustafa 1864 Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Avni Ongurlar, Lord Syed Kamal ve birçok iş insanının katılımıyla dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Hafız Mustafa 1864, Londra Şubesine Yoğun İlgi Gördü!

Betül Cirit
Betül Cirit
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