Haberler

Habur Sınır Kapısı ihracatta rekora imza attı

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı, 3.4 milyar dolarlık ihracat hacmiyle dikkat çekiyor. Bu rakam, bölge ekonomisine büyük katkı sağlarken, gümrük kapısının modern altyapısı sayesinde ticaret hız kazanıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan ve Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı, gerçekleştirdiği ihracat hacmiyle dikkatleri üzerine çekti. Gümrükten yapılan ihracat miktarı 3 milyar 400 milyon 227 bin 683 ABD dolarına ulaşarak hem Şırnak hem de bölge ekonomisine büyük katkı sağladı.

Stratejik konumu ve sınır ticaretindeki kilit rolüyle öne çıkan Habur Gümrük Kapısı, ulaşılan bu rakamla Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İhracat rakamlarındaki artış, bölgedeki ticari hareketliliği güçlendirirken, istihdam ve lojistik sektörlerine de olumlu yansıdı. Yetkililer, Habur Gümrük Kapısının modern altyapısı, artan işlem kapasitesi ve etkin denetim mekanizmaları sayesinde ihracat işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Elde edilen bu ihracat başarısının, önümüzdeki dönemde daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

Habur Gümrük Kapısının yakaladığı bu ivmenin, sınır ticaretini canlandırarak Şırnak'ı bölgesel ticaretin önemli merkezlerinden biri haline getirdiği vurgulandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

500

Adnan Oktar'ın 'veliahtı' Serdar Dayanık yakalandı

Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Adnan Oktar'ın 'veliahtı' Serdar Dayanık yakalandı

Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı

Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

