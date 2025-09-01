Habibe Savaş, Öz Finans-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Öz Finans-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanlığı'na Habibe Savaş yeniden seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, bir otelde gerçekleştirilen Öz Finans-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu'nun divan başkanlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanvekili ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Yakut yaptı.

Yakut, kongrede yaptığı konuşmada, genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu ise Filistin'de yaşanan katliama dikkati çekerek, "Türkiye'de yaşıyoruz ancak hemen sınırlarımızın altında İsrail, Filistinli kadın, çocuk, yaşlı demeden bombalayarak katliam yapıyor. Her gün ölüm haberleri alıyoruz. Hepimizin yüreği kan ağlıyor, hepimizin yüreği sızlıyor. Bütün İslam ülkeleri inşallah bu soykırıma sessiz kalmazlar, buna sebep olan sebepleri ortadan kaldırırlar. Filistinliler de kendi topraklarında bağımsız hür bir şekilde yaşayabilirler. Dualarımız Filistinli kardeşlerimizle." dedi.

Sendika Bölge Başkanı Habibe Savaş ise çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Tek liste olarak girilen seçimde Savaş, delegelerin tam desteğini alarak yeniden başkan seçildi.

Savaş'ın yönetim kurulu listesinde Murat Yaşar, Ahmet Gürbüz, Nurdan Timuroğlu ve İnan Tanas yer aldı.

Genel kurula, sendikanın genel başkan yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül, Saim Esken, Halk Bankası Erzurum Bölge Koordinatörü Ali Yurt Ayyıldız, Halkbank Erzurum Bölge Koordinatörlüğü Bireysel Pazarlama Bölüm Müdürü Erkan Külekçi, Kobi Pazarlama Bölüm Müdürü Remzi Güneş, Ziraat Bankası Bireysel Pazarlama Bölüm Müdürü Dr. İsmail Emre Bilen, Halkbank Cumhuriyet Mahallesi Şube Müdürü Ümit Kağızmanlı ve delegeler katıldı.