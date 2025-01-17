Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur: 'Yüksek Kira Krizi Ekonomiyi Tehdit Ediyor'

Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur, yüksek kira artışlarının yalnızca bireylerin yaşamını değil, ulusal ekonominin temel dinamiklerini de derinden etkilediğini belirtti. Artan kira maliyetlerinin işletmeler üzerinde ağır yükler oluşturduğunu vurgulayan Teymur, üretimde azalma, sanayide zayıflama ve gıda fiyatlarında yükselme gibi olumsuz etkilerin zincirleme bir ekonomik krize yol açtığını ifade etti. Teymur, "Bu durum, yalnızca bir barınma sorunu değil; ulusal ekonomiyi kökünden sarsan bir krizdir. Kontrol altına alınmazsa, enflasyon, işsizlik ve gelir eşitsizliği gibi sorunlar daha da derinleşecektir," dedi.

Hükümetin Çözüm Arayışları

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarını ve konut krizini çözmek adına konut arzını artıracak yeni politikalar üzerinde çalışıldığını açıkladı. Şimşek'in açıklamalarına göre, yalnızca düşük faizli kredi politikaları değil, yeni konut inşaatlarını teşvik eden düzenlemelerin de gündemde olduğu ifade edildi. Ancak geçmişte uygulanan "İlk Evim" kampanyalarının, spekülatif fiyat artışları nedeniyle amacına ulaşamadığı hatırlatıldı.

Yüksek Kira Artışlarına Karşı Uygulanabilecek Politikalar

Behiye Teymur, Avrupa ülkelerinde benzer sorunlarla başa çıkmak için uygulanan politikaların örnek alınması gerektiğini belirtti. Özellikle, İspanya, Kanada ve İrlanda'da uygulanan emlak fiyatlarının geçici olarak dondurulması yönteminin piyasa istikrarını sağlama açısından etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca, İngiltere, Fransa ve Avustralya gibi ülkelerde boş duran gayrimenkullere yüksek vergiler getirilerek konut arzının artırıldığını ifade etti. Yatırım amaçlı konut alımlarının sınırlandırılması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Teymur, ikinci ve daha fazla gayrimenkul alımlarına yüksek oranlı vergiler uygulanmasının spekülasyonları azaltabileceğine dikkat çekti. Bununla birlikte, emlak ilan sitelerinde fiyat güncellemelerinin denetim altına alınarak manipülatif fiyat artışlarının önlenmesi gerektiğini belirterek, bu tür regülasyonların piyasa dengesi açısından kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

Barınma Hakkı ve Ekonomik Denge İçin Etkin Düzenlemeler Şart

Behiye Teymur, emlak piyasasında denetim ve düzenlemelerin artırılması gerektiğini belirterek, "Barınma hakkı bir insan hakkıdır ve bu konuda atılacak adımlar yalnızca bireylerin değil, tüm toplumun faydasına olacaktır," dedi. Uygulanacak politikaların ekonomik dengeleri sağlamada önemli bir rol oynayacağını vurguladı.