Güroymak'ta Manda Süt Ürünleri İşletme Tesisi Hizmete Açıldı

Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bitlis Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı tarafından yapılan Manda Süt Ürünleri İşletme Tesisi hizmete açıldı. Tesiste üreticiler süt hijyen eğitimi alabilecek ve ürünlerin tadımı yapılacak.

Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bitlis Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı elbirliğiyle yapılan Manda Süt Ürünleri İşletme Tesisi hizmete açıldı.

Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaklaşık 10 bin manda varlığı ile 4. sırada olan ve bölgenin önemli bir değeri olan Güroymak mandasının üreticileri ve ürünlerini korumak, bölgemizi tanıtmak ve ürünlerini tattırmak, üreticilerin uygulamalı olarak süt hijyen eğitimini alabileceği Gürbudak markalı süt ürünleri işleme ve tadım yeri tesis projemiz tamamlanmıştır. Mesire alanlarında incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürümüz Rıfat Çelik ve Güroymak Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Reşit Kardaş; Güroymak Kaymakamlığı, Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bitlis Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı elbirliğiyle yapılan Manda Sütü İşleme Tesisi ve Kahvaltı Salonu tesislerimizin işletme kayıt belgesi ve işletme onay belgesi takdim edildi" denildi. - BİTLİS