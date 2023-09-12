Gürcistan'da iş makinesine el konuldu, vatandaş yardım istedi

2019 yılında Gürcistan'a alt yapı işi yapmak için giden bir vatandaşın bobcat iş makinesine Batum Gümrük Kapısı'nda el konuldu. Gürcistan Devleti'nin iş makinesini vermediği ve 3 milyona yakın zararının olduğunu ifade eden vatandaş yardım istedi.

Samsun'da yaşayan ve kepçe operatörü olan Ayhan Çelik(51), 2019 yılın Kasım ayında Gürcistan'da alt yapı işinde çalışmak için arkadaşı ile birlikte yola çıktı. 2 tane iş makinesini ile yola koyulan vatandaşın iş makinelerinden biri Batum Gümrük Kapısı'nda takıldı. Ayhan Çelik, Gürcistan'da bulunan görevlilerin kendisine sürekli zorluk çıkarttığını ve farklı sebeplerden dolayı iş makinesine el koyulduğunu iddia etti.

"15 defa gidip gelmişimdir"

Olayı anlatan Ayhan Çelik, "Olay 2019 yılının Kasım ayında meydana geldi. Gürcistan'da alt yapı işi geldi. Buradan bir arkadaşımla beraber, benim makinelerimi onun üstüne kayıt ettirerek gittik. Onun şirketle alakası olduğu için onun üstüne kaydettirdik. Buradan giderken 2 tane iş makinemi tırın üstüne koydum. Lastikli ekskavatörüm gümrükten geçti. Bir sorun olmadı. Küçük bobcat iş makinesi ise geçemedi. 'Şasi numarasını bulamadık' dediler. Beklettiler. Ekspertize sokmak istediler. Kendi ekspertizlerini getirdiler. Boyası, parçalarını incelediler ve 'bir sorun yok' dediler. Yine geçirmediler ve İnterpol'e düştü dediler. İnterpol bir araştırma yaptı ve 'bir sorun yok' denildi. Sorun çıkarmaya çalışıyorlar. 'Vereceğiz' dediler ve araya pandemi girdi. Daha sonra tır ile gittim ve oradaki karakola sordum. Onlar da bana savcının konuya bakmadığını söylediler. Batum Gümrük Savcısı bu dosyayı incelemiyor. Halbuki önünde kaç tane dosya olabilir ki. Akabinde benim büyük ekskavatörün kovasını çaldılar. Orada birisi benim çalıştığım şirkette alacağı var diye çalmıştı. 125 santimlik büyük bir taş kovasını çaldılar. Bugün nerden baksanız 200 bin TL yapar. Kovayı buldular ve karakolun önüne getirdiler. O zaman benim bobcat makinemim çatalı da çalınmıştı. O da bulundu. 2021 yılında mahkemeye gittik. Mahkeme sadece çatalı veriyor, kova para ediyor diye vermiyor. Mahkeme uzuyor. Sonrasında bobcat makinemi almak için en az 15 defa gidip geldim. Bir türlü makinemi vermiyorlar. Makinenin koltuğunun arkasında bir numara buluyorlar. Normalde koltuk numarasıdır. Bunu şasi numarası diyorlar. Bana 'sen üç kağıt yaptın' diyorlar. Sonrasında savcı değişiyor. Kadın bir savcı var. O doğuma gitti, yenisi geldi. Yeni gelen 'ben de araştıracağım' diyor. 4 buçuk sene oldu. Benim iş makinem orada duruyor. Onlara tazminat davası açmak istiyorum. Nereden baksanız en 2-3 milyon zararım var" dedi. - SAMSUN