Gurbetçi Çiftçi, Isparta'da Aronya Üretimine Geçti

Avustralya'da çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Isparta'da çiftçiliğe başlayan gurbetçi, 20 dekarlık alanda aronya üretiyor.

Avustralya'da yıllarca tezgahtarlık yapan 64 yaşındaki Atilla Akın, emekli olduktan sonra yılın 6 ayı Türkiye'de yaşamaya başladı.

Türkiye'de olduğu dönemde üretime katkı sunmayı hedefleyen Akın, Antalya'da yaşayan çocuklarından duyduğu aronyayı araştırmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından da bitkiye ilişkin bilgi alan Akın, 3 dekarlık alana aronya ekti. Aronyaya gelen talep üzerine kısa sürede alanı 20 dekara çıkaran Akın, ürünlerini İstanbul ve İzmir'deki tüccarlara satıyor.

Köydeki çiftçilere örnek oldu

Katip köyünde çiftçilik yapan Atilla Akın, AA muhabirine, zaman zaman Avustralya'ya gittiğini, yaz aylarını genellikle Türkiye'de geçirdiğini söyledi.

Yaklaşık 2 yıl önce 3 dekarlık arazisine 800 aronya diktiğini anlatan Akın, bağışıklığı güçlendirmesi dolayısıyla bölgede "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyanın üretimini her geçen yıl artırdığını söyledi. Akın, "20 dekarlık alanda 6 bin aronya bitkisi sayısına ulaştım. 2 haftaya kadar meyveler olgunlaşıp hasat başlayacak." dedi.

Ürün için devlet desteğinin de olduğunu belirten Akın, bölgedeki diğer çiftçilerin de kendisini örnek alarak aronya diktiğini kaydetti.

Aronyadan gelen kazancın da diğer ürünlere göre iyi olduğunu anlatan Akın, aronya meyvesinin gıda, sağlık ve kozmetik sektörlerinde kullanıldığını kaydetti.

Akın, ülkesinde üretime katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.