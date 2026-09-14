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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 849 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 849 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 541 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 817 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 952 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 849 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 25 bin 215 megavatsaat elektrik ihracatı, 622 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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