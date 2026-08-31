Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 941 bin 860 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 918 bin 613 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 208 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 764 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 941 bin 860 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 918 bin 613 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 657 megavatsaat elektrik ihracatı, 1463 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA