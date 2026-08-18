Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 131 bin 667 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 109 bin 268 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 420 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 325 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 131 bin 667 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 109 bin 268 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 426 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 91 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA