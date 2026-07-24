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Türkiye'de dünkü elektrik tüketimi üretimi aştı

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Türkiye'de dün 1 milyon 202 bin 902 MWh elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 203 bin 219 MWh oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 202 bin 902 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 203 bin 219 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 2 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 456 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 202 bin 902 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 203 bin 219 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 599 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 998 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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