Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Sibel Morrow - Ekonomi
 - Güncelleme:
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 492 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 492 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 733 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 339 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 892 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 492??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 730 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 881 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title