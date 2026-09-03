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Üzüm üreticisinde fiyat şoku: 17 liraya alıcı bulan üretici masrafını karşılayamıyor

Üzüm üreticisinde fiyat şoku: 17 liraya alıcı bulan üretici masrafını karşılayamıyor
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Güney Ziraat Odası Başkanı Hasan Palaz, üzüm üreticilerinin kilo başı 17 lira fiyat veren alıcılar karşısında büyük şok yaşadığını belirtti.

Güney Ziraat Odası Başkanı Hasan Palaz, üzüm üreticilerinin kilo başı 17 lira fiyat veren alıcılar karşısında büyük şok yaşadığını belirtti.

Güney Ziraat Odası Başkanı Hasan Palaz, yaptığı açıklamada geçen yıl 30-35 lira bandında fiyatlandırılan şaraplık üzümün bu yıl 17 liradan fiyat verildiğini, bu durumda ürününü satan üreticinin masrafını bile karşılayamayacağını ifade etti. Başkan Palaz, "Alıcılar, bu fiyatta ısrar ederlerse gelecek yıl kimse üzüm üretmez. Bu fiyat üretim masraflarının yanına bile yaklaşamıyor. Çiftçimiz perişan durumda. Üreticilerimizi birlik olmaya davet ediyorum. Fiyatlar düzelene kadar hasada girmeyelim. Bugün baktığımızda 10 ton üzüm 170 bin lira. 10 ton üzüm için yaptığımız ilaç masrafı 200 bin lira. Budaması, bağlaması, gübresi, sürmesi, emeği hariç. Bu yıl beklentimiz 40-45 lira arasındaydı. Çiftçimiz bu fiyatlandırmalarıyla çok büyük zarar edecektir. Firmaları sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Aksi halde çiftçimiz ekip biçemeyecek, üretim ortadan kalkacaktır.

Güney'de toplam 43 bin dönüm tarım arazisinde yapılan şaraplık üzüm üretiminde geçen yıl üst üste yaşanan dolu ve don felaketleri ile düşük yağışlardan dolayı üreticiler zor günler yaşamış, bu yıl ise bol yağışlar ve uygun iklim sebebiyle rekolte artarken fiyatların düşük kalması çiftçiyi üzmüştür" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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