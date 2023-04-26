Güneydoğulu Hububatçılar Uzakdoğu Pazarında

2023 yılında rekor ihracatlara imza atmayı planlayan Güneydoğulu Hububat Bakliyat ihracatçıları dünyanın en uzak noktalarındaki uluslararası fuarlarda da etkin tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Uzakdoğu pazarından büyük pay almak isteyen Güneydoğulu Hububat Bakliyat İhracatçıları Celal Kadooğlu başkanlığındaki bir heyetle Singapur'da açılan FHA Food and Beverage Fuarına katıldı. Türkiye'nin 27 firmayla katıldığı fuarda 6 Gaziantepli firma stant açtı.

Uluslararası gıda fuarları içerisinde Uzakdoğu'nun en gözde fuarı olarak kabul edilen, Singapur'da gerçekleştirilen FHA Food and Beverage Fuarına katılan Güneydoğulu hububat bakliyat ihracatçıları fuarda incelemeler yaparken fuara stant açarak katılan Türk firmaları da ziyaret ederek gündemi değerlendirdiler. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve beraberindeki heyet Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve Singapur Ticaret Müşaviri Mihriban Esin Arslan'la birlikte stantları ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgiler aldılar. Fuar ziyaretlerinin ardından Singapur Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Başkan Celal Kadooğlu ve beraberindeki heyet Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve Singapur Ticaret Müşaviri Mihriban Esin Arslan'la karşılıklı görüş alışverişi yaparak Uzakdoğu pazarını değerlendirdiler. Ziyaretin ardından Büyükelçi Gönenli ve Ticaret Müşaviri Arslan'a günün anısına birer teşekkür plaketi veren Başkan Celal Kadooğlu Singapur'da heyetlerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Singapur'da gerçekleştirilen FHA Food and Beverage Gıda Fuarının özellikle Uzakdoğu pazarları hitap ettiğini ve çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyetlerinin de katıldığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu Türkiye'den fuara katılan 27 firmanın 6'sının Güneydoğulu firmalar olduğunu ifade ederek bütün firmaları ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi. Fuar hakkında da bir değerlendirme yapan Başkan Kadooğlu "Gıda, yiyecek, içecek, otel ve restoran ekipmanları sektörünü bir araya getiren ve bölgenin önemli fuarlarından biri olan FHA Food & Beverage Fuarı'na dünyanın çeşitli bölgelerinden 50'yi aşkın ülkeden katılım gerçekleşmiş ve stant açan firmalar, mevcut ürünlerini ve yeniliklerini ziyaretçileriyle buluşturma fırsatı yakaladılar. Ayrıca söz konusu fuar ile Uzakdoğu'da yer alan Singapur, Tayland, Vietnam, Bangladeş gibi pazarlara açılma şansı yakaladık. Firmalarımızın stantlarına ilgi yüksekti. Ülkemizin, Uzakdoğu pazarındaki yerini koruması ve pazardaki payını artırmak için büyük öneme sahip olan FHA Food & Beverage Fuarı 28 Nisan 2023 tarihine kadar Singapur'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Bizlerde heyet olarak katıldığımız fuarda gerek ülkemiz gerekse bölgemizle ilgili tanıtım faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP