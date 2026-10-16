Güneydoğu'da hububat ihracatı 9 ayda 2 milyar 753 milyon 97 bin dolara ulaştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ocak-eylül döneminde yapılan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 2 milyar 753 milyon 97 bin dolara yükseldi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, bölgeden yılın 9 ayında 3 milyon 295 bin 69 ton hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi.

Dış satımda yıllık bazda miktar bakımından yüzde 3,7, değer bakımından yüzde 5,6 artış kaydeden bölge, Türkiye'nin toplam sektör ihracatından aldığı yüzde 30,9'luk payla bölgesel liderliğini sürdürdü.

Yılın 9 ayında bölgeden 931 bin 100 ton makarna, 568 bin 600 ton buğday unu ve 338 bin 600 ton ayçiçek yağı ihraç edildi.

Sektörün en fazla ihracat geliri elde edilen ürün grubu, yüzde 26,1 artış ve 563 milyon 66 bin dolarla ayçiçek yağı oldu. Bu ürünü, yüzde 13,1 artış ve 502 milyon 732 bin dolarla makarna takip etti.

Bölgenin en büyük ihracat pazarı olan Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 1 milyar 160 milyon 846 bin dolarlık, Afrika ülkelerine ise 984 milyon 54 bin dolarlık ihracat yapıldı.

"Talebin niteliğine de odaklanmamız gerekiyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, sektörün ihracat performansının yalnızca toplam ihracat rakamları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Bölgesel savaşların etkisiyle ülkelerin talep yapılarında, tüketim tercihlerinde ve dış ticaret koşullarında farklılıklar yaşandığını belirten Kadooğlu, özellikle hassas ekonomilerde satın alma gücü ve dövize erişimin ithalat tercihlerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Kadooğlu, Afrika ülkelerindeki talep değişimine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Afrika'da bazı ülkelerde döviz likiditesinin zayıflamasıyla temel gıda niteliğindeki un ve bitkisel yağlara yönelim güçlendi, buna karşılık daha yüksek katma değerli ve ambalajlı ürünlerde alımlar daha temkinli hale geldi. Bu nedenle ihracat stratejimiz içinde yalnızca ticaret hacmine değil, o hacmi oluşturan talebin niteliğine de odaklanmamız gerekiyor. Farklı gelir gruplarına, tüketim alışkanlıklarına ve ekonomik koşullara sahip pazarlardaki değişimi hızlı okuma özelliğiyle öne çıkan bölgemiz, ürün ve ihracat tercihlerini şartlara göre şekillendiriyor."

Kaynak: AA