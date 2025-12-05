Haberler

Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkelerinden araştırmacılar için işbirliği kapıları açıldı

Güncelleme:
Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkeleri, yenilikçi malzemeler ve yeşil dönüşüm ile yapay zeka tabanlı akıllı tarım projeleri üzerinde işbirliği yapacak. TÜBİTAK destekli program ile uluslararası proje başvuruları 2026'da alınacak.

Güneydoğu Asya ve Avrupalı araştırmacılar bir araya gelerek, "yenilikçi malzemeler ve yeşil dönüşüm" ile "yapay zeka ve nesnelerin interneti tabanlı iklim dirençli akıllı tarım" konularındaki projelere imza atacak.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkeleri arasında bilim ve teknoloji alanındaki bağlantıları geliştirmek ve işbirliklerini güçlendirmek amacıyla başlatılan Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Fonlama Programı başvuruya açıldı.

Çağrı kapsamında Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkelerinden araştırmacıların, "yenilikçi malzemeler ve yeşil dönüşüm" ile "yapay zeka ve nesnelerin interneti tabanlı iklim dirençli akıllı tarım" alanlarında birlikte proje üretmesi bekleniyor.

Desteklenecek projeler, uluslararası bir hakem kurulu tarafından değerlendirildikten sonra ülkelerin ulusal fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecek.

Uluslararası çağrı kuralları gereği her bir proje konsorsiyumunda her iki bölgenin de temsil edilmesi önem taşıyor. Konsorsiyumunlar, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kurum-kuruluş ile oluşturulacak.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye'den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK'a ulusal proje başvurusu yapılması gerekiyor.

Söz konusu çağrı kapsamında Türkiye'den sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası AR-GE İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecek. Programdaki destek tutarı, projelere, içeriğine, boyutuna ve süresine göre değişecek.

Başvuru şartları

Çağrıya, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmadan firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek.

Proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilecek katkı, kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç, proje başına 100 bin avroyu aşamayacak. Katkı tutarı, proje bütçesi ile destek oranının çarpılmasıyla elde edilecek.

Çağrı kapsamında yurt içi ve dışındaki bilimsel toplantılara katılım için yapılacak seyahatlere en fazla 116 bin lira, proje ortakları arasında çalışma ziyareti gibi faaliyetlere en fazla 195 bin lira olmak üzere yürütücü kuruluş başına en fazla 311 bin liraya kadar ödenek istenebilecek.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100, büyük ölçekli özel kuruluşlar yüzde 60 ve KOBİ'ler yüzde 75 desteklenecek.

Uluslararası proje önerilerinin sunulması için son tarih 31 Mart 2026 olarak belirlendi.

TÜBİTAK üzerinden yapılacak ulusal ön başvurunun onaylanması için son tarih de 7 Nisan olarak tespit edildi.

Çağrı kapsamındaki projelere, 2027 yılında başlanacak.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
