Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri AI4VET4AI Projesiyle Yapay Zeka Eğitimine Öncülük Ediyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ programı kapsamında ilk AB projesi ortaklığını üstlendiği AI4VET4AI'de bir yılı geride bıraktı.

4 yıl sürecek ve 11 farklı ülkeden 26 ortağın katıldığı AI4VET4AI (AI-Powered Next Generation of VET-Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mesleki Eğitim ve Öğretim) projesiyle, AB'nin yapay zeka düzenlemeleri ve Dijital Eğitim Eylem Planı doğrultusunda kilit sektörlerde yapay zeka temelli inovasyonun tanıtılması hedefleniyor. Proje ile birlikte hem eğitim alanında yapay zekaya yönelik ders programlarının oluşturulması hem de sanayide gerekli olacak yapay zeka uygulamalarının ortaya konması planlanıyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 1 yıla yakın süredir yürüttüğü proje faaliyetleri hakkında detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bilgilere göre AI4VET4AI Projesi; mesleki eğitim ve öğretim müfredatına yenilikçi öğretim içerikleri ve yöntemleri eklemeyi amaçlarken aynı zamanda bölgede bulunan insanlara yapay zeka becerileri kazandırarak işgücü piyasasının dijital dönüşümüne katkıda bulunacak.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde "Yapay Zeka Olmayan İşletmelerin Geleceği" konulu ve Aralık ayı içerisinde "Tasarımda Yapay Zeka" konulu seminerleri düzenleyen GAİB, bu etkinliklerde 100'e yakın kişiye ulaştı. Proje kapsamında yenilikçi yapay zeka eğitimleri düzenleme çalışmalarını sürdüren GAİB, kamu ve özel sektörden temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarıyla kurulan ortaklıklar ile yapay zeka potansiyelini artırmayı ve bu alandaki farkındalığı güçlendirmeyi hedefliyor.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ihracatta yapay zekanın öneminden bahsederek, "AI4VET4AI projemiz, yapay zeka alanındaki en son gelişmeleri takip etmek ve bu teknolojiyi bölgemizdeki sektörlere entegre etmek adına büyük bir fırsat sunuyor. İlk yılın ardından, proje çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz araştırmalar ve eğitim çalışmalarıyla önemli bir mesafe kat ettik. Yapay zeka becerilerini geliştirmeye yönelik yenilikçi eğitim programları ve materyaller oluşturmaya başladık ve bu alandaki farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenledik. Aynı zamanda üyelerimizle yakın temasta olarak onların üretim alanlarında yapay zekadan ne gibi beklentileri olduğunu anketler vasıtasıyla öğrenmiş olduk" dedi.

Kileci, "Bu projeyle, yapay zeka kullanımını destekleyen en güçlü sektörleri belirleyip, bu sektörler için uygun mesleki eğitim ve öğretim programlarını geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, yapay zeka becerilerini geliştirecek yenilikçi eğitimler düzenleme çalışmalarımız hızla ilerlemekte. Kamu ve özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından ve eğitim kurumlarından aldığımız destekle, bölgemizin yapay zeka potansiyelini daha da artırmayı ve bu alandaki bilgiyi geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kileci, projenin ikinci yılına geçerken, yapay zeka uygulamalarıyla ilgili çeşitli etkinlikler ve toplantılar düzenlenmeye devam edeceklerini de belirtti. - GAZİANTEP