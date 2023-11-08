Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 32 firma Dubai Gulfood Manufacturing 2023'e katıldı

Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarları için önemli bir gıda fuarı olan Dubai Gulfood Manufacturing 2023'e Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 32 firma stant açarak katıldı. Fuarın ilk gününde Türk stantlarına yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarları için en önemli gıda fuarlarından birisi olan Dubai Gulfood Manufacturing 2023'e Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 32 firma stant açarak katıldı.

Fuarın ilk gününde Türk stantlarına yoğun ilgi olduğunu ifade eden Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu Dubai Gulfood Manufacturing 2023 fuarının adeta Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu'ya açılan kapı olduğunu ifade etti.

2023 yılını yoğun tanıtım çalışmalarıyla geçiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 7-9 Kasım 2023 tarihleri arasında sürecek olan Dubai Gulfood Manufacturing fuarına Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'nun markası olan Türkiye Gıda İhracatçılarının açmış olduğu stant bünyesinde katılım sağladı. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, fuarın ilk günü katılımcı Türk firmaların stantlarını ziyaret ederek başarılar dilerken Kadooğlu fuarın başarılı geçtiğini ve beklenenin üzerinden ilgiyle karşılaştıklarını ifade etti. TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci ve TİM Hububat Bakliyat Sektör Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı heyet fuar genelinde incelemeler yaparak dünyanın birçok ülkesinden fuara katılan potansiyel alıcılarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

"Türkiye'den 227, Güneydoğudan 32 firmayla Dubai'de fuardayız"

Fuarla ilgili bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu "7 Kasım tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açan Dubai Gulfood Manufacturing 2023'e Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 32 firmamız stant açarak katılmıştır. Geçtiğimiz yıla oranla katılım sayısı bir hayli artmıştır. Türkiye genelinden ise yaklaşık 227 firmanın katıldığı fuar gıda sektörü için büyük önem taşımaktadır. Özellikle Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarına açılan kapı niteliğindeki bu fuarın başarılı geçeceğine inanıyoruz. Katılımcı Türk firmalarımızın stantlarına yoğun ilgi elbette firmalarımız gibi ülkemiz adına bizleri de memnun etmektedir. Bizler de Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'nun markası olan Türkiye Gıda İhracatçılarının açtığı standın koordinasyonunu sağladığımız bu fuarda katılımcılarımızın karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olduğumuz gibi bireysel katılım sağlayan ihracatçılarımıza da potansiyel alıcılarla iş görüşmesi yapabilecekleri bir ortam oluşturduk. Diğer taraftan standımızda Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerimizle hazırlanan çeşitli yemekleri de katılımcılara ikram ediyoruz. 9 Kasım'a kadar devam edecek olan fuarda aynı zamanda ülkemizin de tanıtımını yapıyoruz" dedi. - GAZİANTEP