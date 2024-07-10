Üye Girişi
Haberler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat ve Yağlı Tohumlar Sektörü İhracatını Artırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın yarısında ihracatını yüzde 7,3 artırarak 1,6 milyar dolara taşıdı. Bölgenin makarna ihracatı da önemli ölçüde arttı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ihracat liderliğini sürdüren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın yarısında ihracatını yüzde 7,3 artırarak 1,6 milyar dolara taşıdı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ihracat liderliğini sürdüren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın yarısında ihracatını yüzde 7,3 artırarak 1,6 milyar dolara taşıdı. Bisküvi, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan sektörün, Güneydoğu'nun toplam ihracatı içindeki payı yüzde 30'a yaklaştı. 6 aylık dönemde bölgeden gerçekleşen hububat ihracatı 2,1 milyon tona ulaştı. Bu verilere göre Türkiye'nin toplam makarna ihracatının yüzde 61,7'si, ayçiçek yağı ihracatının ise yüzde 56,4'ü Güneydoğu'dan bölgesinde yapıldı.

"Dünya makarna ihracatı içinde Güneydoğu'nun payı yüzde 20'ye yakın"

Türkiye'deki makarna üreticilerinin önemli bölümüne ev sahipliği yapan bölgenin toplam makarna ihracatı içindeki payının artmaya devam ettiğini belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Gaziantep ve Mardin, dünya makarna üretiminde çok merkezi konumdalar. Bu yılın ilk yarısında bölgemizin makarna ihracatı, geçen yıla göre 67 bin ton daha artarak 490 bin tona ulaştı. Güneydoğu Anadolu yıl sonunda yaklaşık 1 milyon ton makarna ihracatına ulaşarak, miktar bazında İtalya'nın bir önceki yıl gerçekleştirdiği makarna ihracatının yarısını tek başına yapmış olacak. Bu sonuçlar, aynı zamanda bölgemizin tonaj olarak dünya makarna ihracatı içindeki payını yüzde 20'ye yaklaştırdığı anlamına geliyor. Değer bazında çok daha fazla pay alan İtalya, ağırlıklı olarak bizim kotalarla önümüzün kesildiği AB pazarı içinde ihracat yapıyor. Bölgemizin makarna ihracatında ise ağırlıklı olarak Afrika ve Amerika kıtaları öne çıkıyor" dedi.

"Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatının yarıdan fazlasını yaptık"

Küresel piyasalarda litresi 1 dolara kadar yükselen ham yağ fiyatlarının, gümrük maliyetleriyle birlikte ayçiçek yağ üreticilerini zorlayan seviyelere geldiğini belirten Kadooğlu, "Ayçiçek tohumu küresel fiyatlarında, gerek sıcak havanın üretimi olumsuz etkilemesinin gerekse artan talebin etkisiyle geçen ay dolar bazında yüzde 20 seviyesinde bir yükseliş oldu. Üretim maliyetlerindeki bu artış, henüz ne yurtiçinde ne de yurt dışında satış fiyatlarımıza yansıyabildi. Fakat tüketicinin ayçiçek yağına karşı aşırı bir ilgisi var var. Geçen yılın ilk yarısında bölgemizin 150 bin ton seviyesindeki ayçiçek ihracatı, bu yıl aynı dönemde 213 bin tona geldi. Türkiye'nin ayçiçek ihracatının yarıdan fazlasını Güneydoğu Anadolu gerçekleştirdi. Şu anda raf fiyatlarındaki ve kurdaki iyileşmelerin yolunu gözlüyoruz. Bu zorlu dönemin sonunda ayçiçek yağı ihracatçılarımızın önünün açık olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu İhracat İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Bakmadan Geçme

Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi? TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı? Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Kova burcu kadını ve Terazi burcu erkeği uyumlu mudur? Kova erkeği ve Terazi kadını anlaşır mı? Kova kadını Terazi erkeğini nasıl etkiler? YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne? İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak? İkinci öğretim programları neden kapatıldı? Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı? 10 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış uyarısı verdi? #127777 Zeytin Ağacı 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı 2. Sezon yayınlandı mı? Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne? CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? FED FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 | FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED Temmuz ayı faiz kararı toplantısı ne zaman olacak? Cengiz Erdem kimdir? GEDAŞ Genel Müdürü Cengiz Erdem kaç yaşında, nereli? Erdem neden görevden alındı?
Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi

Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title