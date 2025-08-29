Güney Marmara ve Kuzey Ege Balıkçıları Yeni Sezona Hazır!

Güney Marmara ve Kuzey Ege'deki balıkçılar, denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi tekne ve ağlarının bakımını tamamladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalerel, AA muhabirine, 1 Eylül itibarıyla "vira bismillah" diyerek sezonu açacaklarını söyledi.

Bütün deniz balıkçılarının ağlarının tamirini, bakımını yapıp kayıklarını hazırladığını anlatan Dalerel, şöyle konuştu:

"Hamsinin ve istavritin denizlerde yoğun olduğunu düşünüyoruz. Palamudun bu sene fazla olmadığını biliyoruz. Hamsi ve istavrit 'denizin kuru fasulyesidir', biliyoruz ki bu yıl hamsi ve istavrit çok olacak."

Gemlik Su Ürünleri Kooperatif Başkan Yardımcısı Kadir Aksu da bu sezon denizden beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 20 gündür denizlerde hamsinin arttığını dile getiren Aksu, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse biraz lüferden de beklentimiz var. Bu sene için önceki yıla göre palamut daha az. Allah nasip ederse bütün balıkçı camiası için bu sezon güzel geçecek diye değerlendiriyoruz."

"Bu sene balık popülasyonu iyi"

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kestanelik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve kırsal Kestanelik Mahallesi'nin muhtarı Bayram Işık da ağların ve makinelerin bakımlarını tamamladıklarını, eksikleri gidererek yeni sezona hazırlandıklarını söyledi.

Bu sene "vira bismillah" diyerek açılacakları denizlerde balığın bol olduğu haberlerini aldıklarını aktaran Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl denizden umutluyuz. Denize açılmayı ve balık tutmayı özledik. Bu sene balık popülasyonu iyi. Hamsinin bol olduğu söyleniyor, çinekop ve palamut da umut veriyor. İnşallah bereketli bir sezon olur, halkımız da bol balık yer, balıkçılarımız da kazanç sağlar."

Kooperatif üyesi balıkçılardan Bayram Öner ise yaklaşık 4 aydır denize açılıp avlanmak için hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Yaz mevsiminin tamamlanmasıyla sezona başlayacakları için heyecanlı olduklarını ifade eden Öner, "Hazırlıklarımız bitti. Şimdi dört gözle 1 Eylül'ü bekliyoruz. Hazırlık sürecinde ağlarımızın bakımlarını yaptık, teknelerimizi boyadık, makine bakımlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Öner, aylar sonra denize çıkacakları için yaşadığı heyecanı paylaşarak, "Bizim için çok büyük hasret. Dedem ve babam da balıkçıydı. Dört gözle sezonun açılmasını bekliyoruz. Gelen duyumlara göre palamut ve hamsi de gözüküyor. Beklentimiz iyi yönde ve inşallah iyi bir sezon olacak." diye konuştu.

Balıkçılıklardan Mustafa Sezen ise 60 yıldır denizlerde balık avlandığını belirterek, bu sezon denizin bereketli olacağını öngördüklerini bildirdi.

"Göstergeler umut veriyor"

Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanı Nuri Yılmaz ise yeni sezonun tüm balıkçılara bereketli olmasını diledi.

Bu sene lüferin bol olması beklentisinin de bulunduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Göstergeler umut veriyor ama gerçek durumu denizde göreceğiz. 15 Temmuz'dan sonra uluslararası sularda avlanan balıkçılar, yoğun balık popülasyonu ve özellikle mezgit bolluğunu bildirdi. İstavrit ve lüfer özelinde çok büyük beklentilerimiz var."