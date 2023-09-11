Güney Koreli Firmalar Türkiye'ye Yatırım İçin İlgileniyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Koreli firmalarla düzenledikleri toplantılar sonrası Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, ihracat potansiyeli ve nitelikli insan kaynağıyla yeni ve yenilikçi teknoloji yatırımları için doğru adres olduğunu belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Koreli firmalarla düzenledikleri toplantılar sonrası yaptığı açıklamada, "Güçlü sanayi altyapısı, ihracat potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye, yeni ve yenilikçi teknoloji yatırımları için doğru adres" dedi.

Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve Samsung firmalarının yöneticileriyle Türkiye'deki yatırım fırsatları üzerine toplantılar yapan Bakan Kacır, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve Samsung yöneticileriyle Türkiye'ye yatırım fırsatları üzerine toplantılar yaptık. Güçlü sanayi altyapısı, ihracat potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye, yeni ve yenilikçi teknoloji yatırımları için doğru adres. Siyasi ve ekonomik istikrar, küresel markaların Türkiye'ye yatırım ilgisini artırıyor. Yüksek teknoloji üretim ve ihracatımızı artırmak adına uluslararası yatırımları ülkemize daha güçlü şekilde çekmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.