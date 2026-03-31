Güney Kore, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ekonomik etkilerine karşı gerekirse "acil kararname" çıkarabilir

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ekonomik etkileri ile mücadelede bakanlıkları "cesur adımlar atmaya" çağırdı ve gerekirse "acil durum ekonomi kararnamesi" çıkarılabileceğine işaret etti.

Yonhap'ın haberine göre, Kabine toplantısında konuşan Lee, Orta Doğu'daki gerilimin ekonomik etkilerine ve enerji kriziyle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Lee, Orta Doğu'dan enerji tedarikine ihtiyaç duyan Güney Kore'nin daha detaylı araştırma ve acil durum tedbirlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak bakanlıklara, "kriz önleyici cesur adımlar atmaları" çağrısı yaptı.

Üre çözeltisi, helyum, alüminyum gibi önemli ham maddelerin "savaş dönemi tedarikine eş düzeyde katı şekilde" idare edilmesi talimatı veren Lee, gerekirse anayasa kapsamında acil durum ekonomi kararnamesi çıkarılabileceğine işaret etti.

Güney Kore'de Anayasa'nın 76. maddesi uyarınca devlet başkanının, ciddi ekonomik kriz, doğal afet ya da iç karmaşa dönemlerinde acil durum ekonomi kararnamesini Ulusal Meclis'in onayını beklemeden çıkarma yetkisi var.

Öte yandan Planlama ve Bütçe Bakanlığının açıklamasına göre, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ekonomik etkilerine karşı 17,1 milyar dolarlık (26,2 trilyon Güney Kore wonu) ek bütçe tasarısı teklifi Kabine toplantısında onaylandı.

Teklif edilen ek bütçe ile artan petrol fiyatlarının oluşturduğu yükü hafifletmek, küçük işletmeler ve vatandaşları Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerinden korumak amaçlanıyor.