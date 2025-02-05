Güneşli Mahallesi'nde Ekmek Üretimi Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde yaşayan yöre halkı, ortak yaptıkları mahalle fırınlarında kendi ekmeklerini pişirerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Odun ateşinde ekşi mayayla yapılan ekmekler hem bayatlamaması hem de ekonomik olması nedeniyle her geçen gün aileler tarafından daha fazla tercih ediliyor.

Manisa merkeze 130 kilometre mesafede bulunan, Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde yaşayan yöre halkı, mahalle aralarında yaptıkları fırınlarda kendi ekmeklerini pişiriyorlar. Bazen haftalık bazen de aylık ekmek yapan mahalle halkı fazla ekmekleri buzdolabında ve derin dondurucularda saklayarak her zaman taze ekmeğe ulaşabiliyor.

Kadınlar ekmekleri erkeklerle birlikte yapıyor

Kadınlar tarafından hazırlanan hamurlar, ekmeğin fırına girme aşamasında erkeklerle beraber yapılıyor. Ekmekle beraber pide, börek tarzı hamur işlerini de yapan mahalle sakinleri, yıllardır süren geleneği artarak devam ettiriyor.

Bu şekilde ekmek yapmanın hem ekonomik hem de sağlık açısından daha faydalı olduğunu dile getiren Recep Kara, "Yıllardır mahalle aralarında yapmış olduğumuz fırınlarda ekmeğimizi kendimiz pişiriyoruz. Kendi yaptığımız ekmekler daha uzun süre dayanıyor. Ekmek fazla olursa buz dolabında ya da derin dondurucuya koyarak saklıyoruz." şeklinde konuştu. - MANİSA