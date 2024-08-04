Güneş Enerjili Soğuk Hava Deposunda Meyve Fidanı Üretimi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor.

İlçede 1980'li yıllarda dedelerinin başlattığı aile işletmesini devam ettiren 2 çocuk sahibi 18 yıllık evli Ergene çifti, 250 dönüm alanda sertifikalı meyve fidanı üretiyor.

Elma, armut, kiraz, şeftali gibi meyvelerin çeşitlerinden yılda 1 milyon fidan yetiştiren girişimciler, ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ve 8 ülkeye gönderiyor.

Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Toplam 360 panelden, soğuk hava deposu ve idari bölümde ihtiyaç duydukları enerjiyi üreterek aylık ortalama 120 bin liralık elektrik faturasından tasarruf sağlayan çift, üretim fazlasını ise enerji dağıtım firmasına satıyor.

Çocuklarının da bu işi yapmasını isteyen çift, işletmelerinde tohumdan ürettikleri fidanın meyvelerini de yetiştirerek ihracat hedefliyor.

Mehmet Ergene, AA muhabirine, dedesinin başlatıp babasına devrettiği mesleği eşiyle sürdürdüğünü söyledi.

İnegöl'de 250 dönüm alanda üretim yaptıklarını belirten Ergene, "250 çeşitten fazla meyve fidanı üretiyoruz. Tabii bunlar ana kalem olarak kiraz, elma, armut, erik, şeftali, kayısı, vişne, ayva, dut, narenciye grupları. Bunlar kendi aralarında farklı çeşitlere ayrılıyor. Mesela elmanın yeşili, sarısı, kırmızısı, yazlığı, kışlığı gibi bütün ürünlerde üretim yapıyoruz." dedi.

Ergene, istihdama da katkı sağladıklarını, çalıştırdıkları işçi sayısının bazı dönemlerde 100'e kadar çıktığını anlattı.

En fazla ihracatı Azerbaycan'a yaptıklarını dile getiren Ergene, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Gürcistan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'ya fidan gönderdiklerini ifade etti.

"Her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır"

Ergene, en büyük desteği eşinden gördüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her güçlü işletme sahibinin, erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. O da sağ olsun eşim burada bana çok destek oluyor. Kadın girişimcilere verilen birçok desteği eşim sayesinde işletmemize alıyoruz. Sağ olsun o da elinden geldiği kadar işletmemizde birçok konuyla ilgileniyor. Mesleğe başlarken kara düzenle başladık. Şimdi işletmemize ciddi yatırımlar yapıyoruz. Soğuk hava depomuzu yaptık. Fidanlar, dikildikten 2 yıl sonra topraktan sökülmesi gerekiyor. Bunların çürümemesi için soğuk hava deposunda muhafaza ederek, gelen talebe göre müşterilerimize gönderiyoruz. Soğuk hava depomuzun en büyük gider kalemlerinden biri olan enerji maliyetlerini düşürmek için güneş enerjisi projesi de gerçekleştirdik."

Mehmet Ergene, fidanlar için kurdukları soğuk hava deposunda talep eden üreticilerin getirdiği meyveleri de muhafaza ettiklerini belirtti.

Depoda yaptıkları işlemlere değinen Ergene, "Sıfırın altında 18 derecede de işleyebiliyoruz, artı derecede de muhafaza edebiliyoruz. Her türlü ürün burada muhafaza edilebiliyor. Çocuklarımıza fidandan meyvenin yetiştirilmesine, meyve satışına kadar bu mesleği aşılamak istiyoruz. Bu da bizim mesleğin zirvesi. Tohumdan meyve ihracatına kadar tamamının işletmemizde olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Ayşe Ergene ise kadın girişimcilere verilen destekler sayesinde enerji ihtiyacını karşılayarak önemli bir gider kalemini devre dışı bıraktıklarını ifade etti.