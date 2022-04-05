Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı-Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde, demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı kapsamında hazırlanan Ulaştırma 2053 Vizyonu'nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yıllarca kaderine terk edilmiş demir yollarının yeniden canlanması için "ana yurdu demir ağlarla örme" politikasının daha da ileriye taşınabilmesi için deyim yerindeyse "seferberlik" ilan ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, bu kapsamda da olumlu etkileri yalnızca Türkiye'ye değil, dünyaya yansıyacak reform niteliğinde çalışmalara imza attıklarına işaret ederek, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli demir yolu hat uzunluğunu, rekor oranda, yüzde 183 artırarak 7 bin 94 kilometreye ulaştırdıklarını aktardı.

2 bin 82 kilometre olan elektrikli demir yolu hat uzunluğunu ise yüzde 188 artırarak 5 bin 986 kilometreye yükselttiklerini bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık. 1.213 kilometrelik YHT hattı, 219 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Türkiye'mizi bugün dünyada 8'inci, Avrupa'da da 6. YHT işletmecisi ülke konumuna gururla taşıdık. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını hizmete sunarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık. 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan demir yolu hat uzunluğunu 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bu rakamı 2053'te 28 bin 590 kilometreye taşıyacağız. Kara yollarının üzerindeki yükü demir yollarına aktaracağız.

Ülkemizin potansiyelinden ve coğrafi üstünlüğünden en etkin biçimde yararlanılması için kara yolları üzerindeki yolcu ve yük taşıma payının diğer ulaşım modlarına aktarılmasının önemini biliyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda bu çerçevede, demir yollarına özel bir yer verdik. Yolcu ve yük taşımacılığı açısından demir yollarının ülkemizin ulaşım ağındaki payını artırarak demir yollarının yolcu taşımacılığındaki payını yüzde 1'den Avrupa ortalamasının üzerine yüzde 6,2'ye çıkaracağız."

Karaismailoğlu, yolcu ve yük taşımacılığında kara yolunun payının azaltılmasının ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonunun düşürülmesine de ciddi katkılar sağlayacağını vurguladı.

"Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak"

Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na göre, 2053 yılına kadar 6 bin 196 kilometre hızlı tren hattı, 1.474 kilometre konvansiyonel hat, 622 yüksek hızlı tren hattı ve 262 kilometre çok yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattını tamamlamayı öngördüklerini belirterek, 2053 yılına kadar demir yolları ile ilgili planlamaları hakkında bilgi verdi.

Mevcut yüksek hızlı tren hatlarına ilave olarak 2053 yılına kadar tamamlanacak 622 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının 546 kilometresini önümüzdeki yıl tamamlayacaklarını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında demir yollarının payının artırılması adına atılan adımlardan biri olan hızlı tren hatları, 2053 yılına kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak. Türkiye'deki limanların rolü, ülke çapında taşımacılık modlarının entegre edilmesi, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası ulaşım koridorlarını doğudan batıya ve kuzeyden güneye bağlamak için giderek daha da önem kazanmaktadır.

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda 2023 yılında yaklaşık 254 milyon 343 bin ton yük taşıması yapılırken, 2053 yılı için bu rakamın yaklaşık 420 milyon 978 bin ton olması planlanmaktadır. Mevcutta liman tesis sayısı 217 iken, 2053 yılında 255'e çıkarılacaktır. Ulaşım Planlama Modeli'nde 2029 yılı itibarıyla yer alan Kanal İstanbul Projesi ile mevcutta İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi grafiğinin azaltılması ve ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklı gücünün daha da artması hedeflenmektedir."

"Havalimanı sayısını 2053 yılında 61'e yükselecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Avrupa, Asya'nın batısı ve Afrika için hem yolcu hem de yük trafiği açısından önemli bir hava ulaştırma merkezi konumunda olduğunu vurguladı.

Hızla büyüyen ülke ekonomisi ve turizmini destekleyen 56 havalimanıyla Türkiye'nin yoğun bir havalimanı şebekesine sahip olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, bu rakamın 2053 yılında 61'e yükseleceğini söyledi.

Havalimanı ağının geliştirilmesi için yapımı devam eden ve planlanan projeleri, "Çukurova Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı, Yozgat Havalimanı, Antalya Havalimanı Genişletilmesi, Trabzon Havalimanı Genişletilmesi, Esenboğa Havalimanı Genişletilmesi, İstanbul Havalimanı 2. Etabı" olarak sıralayan Karaismailoğlu, Lojistik Faaliyetlerin ve Ulaştırma Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öneri'yi de katılımcılarla paylaştı.

"Bugüne kadar 13 adet lojistik merkezi işletmeye açtık, bu sayı 26'ya yükseltilecek"

Bugüne kadar 13 adet lojistik merkezini işletmeye açtıklarını bildiren Karaismailoğlu, bu sayının 26'ya yükseltileceğini kaydetti.

Karaismailoğlu, "2053 vizyonumuzun büyüklüğünü, yatırımlarımızın ve gelecek tasarımımızın kapsayıcılığını rakamla ifade etmek gerekirse 5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde, demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız. Sadece kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu yatırımlarımızdan elde edilecek tasarruf faydalarımız ise 59 milyar dolar zamandan, 26 milyar dolar yakıttan,10 milyar dolar kaza maliyetlerinden, 31 milyar dolar emisyon azalım maliyetlerinden ve 56 milyar dolar dış etkilerden olmak üzere yatırımlarımız toplam 176 milyar dolarlık tasarrufu Hazinemize, yani milletimize kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı çerçevesinde yaptıkları yoğun çalışmalar sonucu her bir sektör için hedefleri tek tek belirlediklerini söyledi.

Bu yolda kendilerine, 55 ülkeden üst düzey katılımcıların yer aldığı 12. Ulaştırma ve Altyapı Şura'nın çıktılarının da ışık tuttuğunu belirten Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna göre, demir yollarımızda yolcu taşımacılığının payı yüzde 0,96'dan yüzde 6,20'ye, yük taşımacılığınınki ise yüzde 5,08'den yüzde 21,93'e çıkartılacak, hızlı tren bağlantısı olan il sayısı 8'den 52'ye yükseltilecek. Bunların sonucunda bir yılda taşıdığımız yolcu sayısını 19,5 milyondan 270 milyona, yükü ise 55 milyon tondan 448 milyon tona ulaştıracağız. Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin bir altyapıya sahip olacak Türkiye'mizin demir yollarındaki toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak. Demir yollarındaki bu dönüşüm, kara yollarımız üzerindeki yoğunluğu azaltması yönünden de son derece önemli. Bu yöntemle kara yollarımızdaki yıllık yük taşımacılığı payı yüzde 71'den yüzde 57'ye düşürülecek. Akıllı ve otonom teknolojiler ile donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısı ile kazalar azaltılacak. Milletimizin can ve mal güvenliği korunacak.

Kara yollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımı artırılacak. Bunun için 'elektrikli şarj' gibi elektrikli araçlar için uygun altyapılar oluşturulacak. Mavi vatanımızın temeli, uluslararası ticaretimizin, ulaşımdaki entegrasyonumuzun kilit noktası deniz yollarında ise liman tesisi sayısı 217'den 255'e çıkarılacak. 'Yeşil liman' uygulamaları yaygınlaştırılarak limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması sağlanacak. Yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da en önemli ulaşım projelerinden olan Türkiye'nin deniz yolu taşımacılığındaki rolünü güçlendirecek ve Karadeniz'i, 'Türk ticaret gölü' haline dönüşecek Kanal İstanbul ile İstanbul Boğazı'nda seyir emniyeti artırılarak gemi trafiği azaltılacak."

"İstanbul Havalimanı, Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. sırada yer aldı"

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı verilerine işaret ederek, "'Kimse oradan uçmaz' denilen İstanbul Havalimanı, 2020 yılında Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. sırada yer aldı. İlk işletme yılında garanti edilen 233,1 milyon avroluk dış hat yolcu gelirini aşmış ve Hazine'ye 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yaptı. Bundan sonra da 2053 yılına kadar 56 olan havalimanı sayısını 61'e çıkaracağız." diye konuştu.

Bölgesel hava yolu kargo taşımacılığının daha da geliştirileceğini ifade eden Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar lojistik merkez sayısının 13'ten 26'ya çıkarılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Lojistik Performans Endeksi sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer alınacak. Kuru liman sistemi geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak. Orta Koridor'da lojistik bir üs haline gelinecek. Uluslararası standartlarda etkin işletme yönetiminin benimsendiği lojistik merkez sayısı artırılacak. Dijital dönüşüm desteklenecek. Gümrük kontrol süreçleri hızlandırılacak ve etkinliği artırılacak." ifadelerini kullandı.

"198 milyar dolar yatırım yapacak, bu yatırımlarımızın karşılığını da yine misliyle alacağız"

Bakan Adil Karaismailoğlu, bu hedefleri duyan bazı kesimlerin yine eleştiriye başlayacaklarını ancak kendilerinin bu karalama çabalarına kulak asmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bugüne dek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2003-2021 yılları arasında ulaştırma ve haberleşme alanlarına 172 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Bunun sonucunda da yalnızca 520 milyar dolarlık GSYH'ye katkımız bile yatırım miktarının 3 katından fazladır. Ayrıca, üretime katkımız 1,79 milyar dolar oldu ve istihdama ise 17,9 milyon kişi katkı sağlandı. 20 yılda ülkemize kazandırdıklarımız ortada... Bundan sonra da 2022'den başlamak üzere 2053'e kadar, 30 yıl içinde, 198 milyar dolar yatırım yapacak, bu yatırımlarımızın karşılığını da yine misliyle alacağız.

2053 yılına kadar GSYH'ye katkımız 1 trilyon doları bularak yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak. Üretime katkımız ise yaklaşık 2 trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 katını kazandıracak. İstihdama katkımız ise 2053 yılında 28 milyon kişiyi bulacak. AK Parti hükümetleri olarak, 20 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme alanlarına 1 trilyon 337 milyar 250 milyona yakın yatırım yaptık."

Karaismailoğlu, kara yolundan hava yoluna, demir yolundan deniz yoluna tüm ulaşım modlarını planlı şekilde zenginleştirmek için yatırımlara aralıksız devam ettiklerini, bundan sonra da hız kesmeden yatırımı ve çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)

??????