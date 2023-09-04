Gümüşhane'de Torlakçılar, Zorlu Koşullarda Mangal Kömürü Üretiyor

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde ağaçlardan üretilen mangal kömürü yapmak için mücadele eden Torlakçılar, mesleklerini sürdürüyor. Bölgede yapılan çalışma ve elde edilen 200 ton mangal kömürüyle yaklaşık 4,5 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor.

GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesinde ağaçlarının odunundan üretilen mangal kömürü yapabilmek için ateş, dumman, kül ve içerisinde 40 dereceyi bulan kavurucu sıcağın altında mücadele eden 'Torlakçılar' tüm zorluklara rağmen mesleklerini sürdürüyor.

Bölgede uzun yıllardır sürdürülen mevsimlik işçiler tarafından zorlu koşullarda yapılan Torlakçılar' olarak bilinen meslek, Köse'de 10 aileye iş kapısı oldu. Güneydoğu Anadolu'nun farklı kentlerinden gelen aileler, nisanda başlayıp, kış aylarına kadar odun kömürü elde edebilmek için ateş ve külün içerisinde büyük mücadele veriyor. Devletten kiraladıkları araziler üzerinde odun kömürü üretebilmek için aileleriyle birlikte çadırlarda yaşayan üreticiler, yaptıkları işin zorluğuna rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yapılan çalışma ve elde edilen 200 ton mangal kömürüyle yaklaşık 4,5 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor.

'BU YIL 200 TON MANGAL KÖMÜRÜ ÇIKACAK'

Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, ilçede büyük bir geleneğin sürdürüldüğünü ve işçilerin yaşam koşullarını daha iyileştirmek için çalıştıklarını belirterek, Yapılan mesleğin ötesinde Torlakçılık'ın devam ediliyor olması çok önemli. Yaklaşık 60 kişi ve 10 aile var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen aileler Kösemizde ekmeğini kömürden çıkarıyorlar. İlçe belediyesi olarak mesleklerini en iyi şekilde yapmak için yaşam koşullarını daha çok iyileştirmek için gayret gösteriyoruz. İlçemizde yapılan çalışmanın hem ülke hem de kent ekonomisine büyük bir katkı sağlanıyor. Bir yıl içerisinde yaklaşık 200 ton mangal kömürü çıkacak. Elde edilen kömürden yaklaşık 4,5 milyon TL hem ilçemize hem de ülkemize katkısı olacak dedi.

'TORLAKÇILIK MESLEĞİ BİZE BABADAN KALDI'

30 yıldır torlakçılık yapan Nimetullah Durak da Orman arazilerin belli zamanlarda bakım ve onarımı için ihaleler yapılıyor. Kesilen ağaçlardan kömür elde ediyoruz. Kömürü de ülkemizin farklı bölgelerine de gönderiyoruz. Torlakçılık mesleği bize babadan kaldı. Yaklaşık 30 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Ailece geliyoruz. Mangal kömürü her ağaçtan yapılamıyor. Ağacın Gümüşhane gibi biraz daha karasal iklime sahip olan kentlerde yapılabiliyor diye konuştu.

'AİLELERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZLA BU ZORLUĞU ÇEKİYORUZ'

Ailesiyle birlikte yıllardır torlakçılık yaptığını belirten Şerif Öztemel ise, Mangal kömürü üretimi yapıyoruz. Torlakçılık, zahmetli bir meslektir. Ailelerimiz ve çocuklarımızla bu zorluğu çekiyoruz. Ağacın kesiminden yanmasına kadar olan bölüme kadar birçok süreç var. Ağacın yetiştiği araziye göre işimiz zorlaşıyoruz. Engebeli bir arazide ağacı kesip indirmek bizi çok zorluyor. Ağaçlar dışarıdan herhangi bir hava alamadan, kendi içerisinde oluşan karbonitrasyon denilen yöntemle kömüre dönüyor. Kömürler oluştukça en aşağı kadar iniyoruz. Son bölümde ise soğutma işlemi başlıyor şeklinde konuştu.