Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Küresel mücevher devi Pandora, gümüş ve altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar sonrası 2026 stratejisinde köklü değişikliğe giderek platin kaplama ürünleri koleksiyonuna ekleme kararı aldı.

GÜMÜŞ VE ALTINDAKİ REKOR ARTIŞ STRATEJİYİ DEĞİŞTİRDİ

Danimarkalı mücevher markası Pandora, son dönemde gümüş ve altın fiyatlarında yaşanan "astronomik" yükselişlerin ardından hammadde bağımlılığını azaltacak yeni bir adım attı. Şirket, maliyetlerdeki öngörülemezliği dengelemek amacıyla ürün gamına platin kaplama seçenekleri eklediğini duyurdu.

PLATİN KAPLAMA MODELLER YOLDA

Pandora'dan yapılan açıklamaya göre, markanın en çok satan bileklik modellerinin platin kaplama versiyonları bu yıl içinde satışa sunulacak. Yılın ikinci yarısında ise "charm" koleksiyonunun da platin kaplama serisine dahil edilmesi planlanıyor. Şirket yönetimi, bu kararın temelinde gümüş ve altın fiyatlarında son bir yılda görülen sert ve öngörülemez yükselişlerin bulunduğunu vurguladı.

"GÜMÜŞE BAĞIMLILIĞI AZALTIYORUZ"

Pandora açıklamasında, platin kaplama ürünlerle birlikte gümüşe olan bağımlılığın azaltılacağını ve tüketicilere yüksek kaliteli mücevherlerin daha ulaşılabilir fiyatlarla sunulmaya devam edileceğini belirtti.

SEKTÖRDE 'GÜMÜŞTEN KAÇIŞ' DÖNEMİ

Analistler, Pandora'nın hamlesini mücevher sektöründe iş modelinin yeniden ayarlanması olarak değerlendiriyor. Kıymetli maden piyasalarındaki sert dalgalanmalar, birçok üreticiyi malzeme ve fiyatlandırma politikalarını gözden geçirmeye zorluyor. Daha önce LVMH grubunun da Tiffany & Co. markası için benzer şekilde gümüş bağımlılığını azaltma yönünde adım attığı açıklanmıştı.

PİYASALARDA TARİHİ OYNAKLIK

Gümüş fiyatları geçtiğimiz yıl yüzde 170 artış gösterirken, bu yılın başında da sert yükseliş ve düşüşlerle gündeme geldi. Ons başına 121 dolarla tarihi zirveyi gören gümüş, ardından 1980'den bu yana en sert günlük düşüşlerden birini yaşadı. Altın ve platin fiyatlarındaki yükseliş de mücevher üreticileri üzerinde maliyet baskısını artırıyor.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ

1982 yılında Kopenhag'da kurulan ve bugün 100'den fazla ülkede 2 bin 400 mağazası bulunan Pandora'nın hisseleri, piyasalardaki dalgalanmaların da etkisiyle son bir yılda yaklaşık yüzde 63 oranında değer kaybetti.