Gugulli Tavuk Irkı Balıkesir Fuarı'nda İlgi Odağı Oldu

Milli ırk statüsüne kazandırılması için tecsil çalışmaları yürütülen Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz biyolojik hazinelerinden biri olan ve yerel halkın Gugulli olarak isimlendirdiği tavuk ırkı, Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda büyük ilgi gördü.

Fuarda fiyatları 1 milyon 800 bin ila 9 milyon lira arasında değişen traktörler, tarım makine ve ekipmanları ilgi görürken çadır içindeki bir bölümde sergilenen yerli tavuk ırkları da ilgi odağı oldu.

Denizli, Sultan, İspenç, Türken, Türk Asil Horozu, Gerze ve Gugulli gibi yerli ırklar olan tavukları, fuara gelen ziyaretçiler ilgiyle inceledi, yetkililerden bilgiler aldı.

Bu ırklar içinde en büyük ilgiyi ise Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz biyolojik hazinelerinden biri olan ve milli ırk statüsüne kazandırılması için tescil çalışmaları yürütülen Gugulli adı verilen ırk oldu.

Tescil çalışmaları

Yerel halkın Gugulli olarak isimlendirdiği bu ırkın Akdeniz Üniversitesi ve Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu (TSHF) iş birliğiyle yürütülen tescil çalışmaları kapsamında, Trabzon merkez ve köylerinde çalışma yapıldı.

TSHF Yerli Irklar Komisyon Başkanı Hüseyin Göksel Karabulut'un nezaretinde yürütülen saha çalışmasına, Akdeniz Üniversitesinden bilimsel araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Demir Özdemir, asistanları Gülsüm Manav ve Esra Manav ile Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Er ve üyeleri katıldı.

Yoğun çalışma programı neticesinde üretici kümeslerine gidilerek önemli veriler toplandı. Çalışmalarda, 130 Gugulli bireyden kan ve tüy örneği alındı, toplamda 200 Gugulli üzerinde morfolojik ölçümler yapıldı.

Toplanan bu datalarla ırkın fenotip ve genotip özellikleri tespit edilmeye çalışılacak; ayrıca mitokondriyal DNA analizi de yapılacak. Proje sonunda elde edilen tüm veri ve tespitler, bilimsel bir makaleye dönüştürülerek tescil sürecine bilimsel zemin hazırlayacak.

Gugulli ırkının tescil edilmesiyle, Denizli, Sultan ve İspenç gibi ırklardan sonra Türkiye'nin bir diğer yerel biyolojik hazinesi milli ırk statüsüne kavuşmuş olacak. - BALIKESİR