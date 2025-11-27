Güç Gençte, Gelecek Gaziantep'te: Gençlerin İstihdamı İçin Önemli Adım

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğiyle hayata geçirdiği, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir iş birliği modeli olan "Güç Gençte, Gelecek Gaziantep'te" projesi önemli bir aşamayı geride bıraktı. Projenin ikinci fazını oluşturan çalıştay, 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilirken 65 üniversite öğrencisi; sanayi temsilcileri, üniversite yöneticileri ve proje paydaşları bir araya geldi.

Gençlerin yetenekleri ile sanayinin ihtiyaçları eşleşti

Projenin ilk fazında, Gaziantep'in önde gelen 27 sanayi firması tarafından bildirilen intörn ihtiyaçları ile GAÜN öğrencilerinin alan ve bölüm bazlı başvuruları toplandı. Öğrenciler, genel yetenek testi ve mesleki kişilik envanterinden oluşan kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçirildi. Bu bütüncül süreç sonunda gerçekleştirilen öğrenci-firma eşleştirmeleri, gençlerin potansiyeli ile sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacı arasında güçlü bir köprü kurarak Gaziantep'in yerel kalkınma dinamiklerini destekleyen önemli bir adım oldu.

Öğrenme, tanışma ve iş birliği alanı

Çalıştay kapsamında öğrenciler; GSO, GAÜN, TOG yöneticileri ve proje kapsamında yer alan firmaların temsilcileri ile doğrudan buluştu. Gençler, çoğu Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan firmaların yöneticileriyle tanışma, sektörel beklentileri öğrenme, mentorluk alma ve kariyer yolculuklarına yön verecek temaslar kurma fırsatı yakaladı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş "Gaziantep gibi üretim kapasitesi yüksek bir şehirde hayata geçirdiğimiz bu model, gençlerin potansiyelini merkeze alarak onları sadece iş gücünün bir parçası değil, toplumsal dönüşümün lideri olarak konumlandırıyor. TÜİK verilerine göre 2024 yılında 15-34 yaş grubunda işsizlik oranının yüzde 12,7 olarak gerçekleştiği düşünüldüğünde, gençlerin nitelikli deneyim alanlarına erişimi her zamankinden daha kritik. Bu çalıştayda bir araya gelen öğrencilerin sektör temsilcileriyle kurdukları temaslar hem öğrenme hem deneyim hem de güven inşa etme süreçlerine güçlü bir katkı sağlıyor" dedi.

Genç istihdamına ve nitelikli iş gücüne büyük önem verdiklerinin altını çizen Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, "Sanayi kuruluşlarımız gençlerin dinamizmine ve üretim süreçlerine sağlayacakları katkıya büyük önem veriyor. Bu proje sayesinde firmalar ihtiyaç duydukları yeteneklere erken aşamada ulaşırken, öğrenciler de gerçek sektör deneyimine temas etme fırsatı buluyor. Bu iş birliği Gaziantep'in üretim kültürünü güçlendiren ve uzun vadede sanayiye nitelikli insan kaynağı kazandıran örnek bir model oluşturuyor" diye ekledi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise "Gaziantep'in dinamik ekonomik yapısı ve güçlü sanayi kültürü, gençlerimizin gelişimi için benzersiz bir zemin oluşturuyor. Öğrencilerimizin sektör temsilcileriyle bir araya gelerek hem kendilerini ifade etmeleri hem de gelecekteki mesleki rollerine yönelik önemli iç görüler kazanmaları bizim için çok kıymetli. Bu modelin üniversitemize, öğrencilerimize ve kentimizin kalkınmasına uzun vadeli katkı sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Güç Gençte, Gelecek Gaziantep'te" projesinde çalıştayın ardından yeni bir dönem başlıyor. Gençler temel iş yaşamı becerileri, sektör bilgisi ve kişisel gelişim alanlarında alacakları eğitimlerin ardından, Gaziantep'in önde gelen firmalarında intörnlük süreçlerine başlayacak. Böylece proje, hem öğrencilerin mesleki gelişim yolculuğunda hem de kentin nitelikli iş gücü kapasitesinin artırılmasında stratejik bir ilerleme kaydedecek. - GAZİANTEP