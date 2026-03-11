Karakoçan Ziraat Odası Başkanı Turgut: "Savaşın Uzaması Çiftçiler Açısından Büyük Sıkıntılara Yol Açacak"

Serra Serra Taylan

Karakoçan Ziraat Odası Başkanı Necmettin Turgut, ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının gübre fiyatlarını etkileyeceğini bidirdi. Turgut, "Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntılardan dolayı akaryakıt ve petrol fiyatlarının artması, gübre fiyatlarını daha da yükseltecek. Malatya ve Elazığ bölgelerinde bahar gübresi atıldı ancak Karakoçan ve Bingöl taraflarında gübreleme hala yapılamadı. Gübre fiyatlarının yükselmesi çiftçileri zor durumda bırakacak" dedi.

Karakoçan Ziraat Odası Başkanı Necmettin Turgut, artan gübre ve mazot fiyatları nedeniyle bölgede birçok çiftçinin bahar gübresi atamadığını söyledi. Turgut, savaş ve enerji maliyetlerindeki artışın gübre ile akaryakıt fiyatlarını daha da yükselterek tarımı sürdürülemez hale getirebileceğini belirtti.

Gübre ve doğal gazın savaş nedeniyle yükselmesinin beklendiğini ifade eden Turgut, şöyle konuştu:

"Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntılardan dolayı akaryakıt ve petrol fiyatlarının artması, gübre fiyatlarını daha da yükseltecek. Malatya ve Elazığ bölgelerinde bahar gübresi atıldı ancak Karakoçan ve Bingöl taraflarında gübreleme hala yapılamadı. Gübre fiyatlarının yükselmesi gerçekten çiftçileri zor durumda bırakacak. Çiftçiler gübre atmaktan kaçınırlarsa üretim çok düşer. Bu konuda bir önlem alınmalı. Ülke stoklarında gübre var mı yok mu bilemiyoruz. Ama sanırım yoktur. Bu nedenle gübre fiyatları haliyle artacaktır. Sadece gübre fiyatları değil, mazot fiyatları da çok artacak. Mazot 70 liraya dayandı. Şu an bunun yaklaşık yüzde 75'i ÖTV'den karşılanıyor. Normalde şu anki fiyatlar 80 lirayı buldu. Bu durum tarım için sürdürülebilir seviyelerin çok uzağına düşmemize neden olur. İnşallah savaş uzun sürmez. Orta Doğu'daki sorunun ekonomik olarak en büyük acısını biz çekeceğiz. Çünkü biz gübrede ve mazotta tüketici konumunda olan bir ülkeyiz. Özellikle akaryakıt ve gübre ürünlerinde tüketici olmamız, bu savaşın en büyük zararını görmemize sebep olacaktır. Savaşın uzaması çiftçiler açısından çok büyük sıkıntılara yol açacaktır."

"Tarım ve hayvancılık şu anda can çekişiyor"

Tarım Kredi Kooperatifleri adeta bir ticarethaneye dönüşmüş durumda. Oysa biz onun ortağıyız. Çiftçinin ortağı olduğu bir kuruluştan ziyade ticarethaneye dönüşmüş. Mamulleri normal reel faiz oranları üzerinden satıyoruz. Böyle olunca insanlar Tarım Kredi Kooperatifleri'nden uzaklaşıyor. Yem kalitesi de eskisi gibi değil, kalite düşük ama fiyatlar ve faiz oranları reel faizlerle aynı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye çok faydası olmuyor. Birçok kalemde gübre fiyatları çok yüksek ve birçok yerde bulamıyoruz. Adeta bir tüccar gibi davranıyorlar. Bu savaş öngörülüp stoklarda gübre veya ürün bulundurulmalıydı. Bulunsa bile çok pahalı. Bulduğumuz ürünün fiyatı da çok yüksek. Oysa Tarım Kredi Kooperatifleri'nin asıl amacı çiftçiyi korumak olmalıdır. Baharda gübre atılacağı zaten biliniyor. Bu nedenle stoklarda olması gerekirdi. Olanın da bize bir faydası yok. Kooperatiflerin eski cazibesi kalmadı. Tarım ve hayvancılık şu anda can çekişiyor."

