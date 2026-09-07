GTB Başkanı Akıncı, 2027-2029 dönemi orta vadeli programı değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, programda tarımsal üretim, gıda arz güvenliği, su kaynaklarının etkin kullanımı, verimlilik ve üretim planlamasına yönelik politikalara güçlü şekilde yer verilmesini son derece önemli bulduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 Dönemi Orta Vadeli Program'ın Türkiye ekonomisinin gelecek üç yıllık yol haritasını ortaya koyduğunu belirten Akıncı, programın ülkeye, millete ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

OVP'de enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının yanı sıra üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılmasına yönelik ortaya konulan yaklaşımın önemine işaret eden Akıncı, özellikle tarım ve gıda sektörüne ilişkin hedeflerin ekonomik ve sosyal açıdan stratejik değer taşıdığını kaydetti.

Gıda fiyatlarındaki istikrarın yalnızca piyasa tedbirleriyle değil, üretimden başlayan güçlü ve sürdürülebilir bir arz yapısıyla sağlanabileceğini dile getiren Akıncı, "Enflasyonla mücadelede tarım ve gıda politikalarının çok önemli bir yeri bulunuyor. Üretimin sürekliliğini sağlayan, verimliliği yükselten, üretim planlamasını güçlendiren ve maliyet baskılarını azaltan politikalar hem üreticimizi koruyacak hem de tüketicimizin gıdaya daha makul fiyatlarla erişmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle OVP'de gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılmasına yönelik arz yönlü politikaların öne çıkarılmasını son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

"Suyu merkeze almadan tarımda sürdürülebilirliği sağlayamayız"

İklim değişikliği, kuraklık ve su kaynakları üzerindeki baskının tarımsal üretimin geleceği açısından giderek daha kritik hale geldiğine dikkati çeken Akıncı, OVP kapsamında gıda arz güvenliğinin ekonomik güvenlik ve dayanıklılık perspektifi içerisinde ele alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Akıncı, "Bugün artık su meselesini tarımdan bağımsız düşünmemiz mümkün değil. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlayabilmek için su kaynaklarımızı çok daha verimli kullanmak, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak ve üretim desenimizi mevcut su varlığımızı gözeterek planlamak zorundayız. Bu bakımdan sulama yatırımlarının artırılmasına yönelik iradeyi tarım sektörümüzün geleceği adına son derece değerli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarımda teknoloji ve verimlilik artışına yapılan vurguyu da önemli bulduklarını belirten Akıncı, dijitalleşme, veri temelli tarım uygulamaları ve kaynak verimliliğinin yaygınlaştırılmasının üretimde rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

"Gaziantep üretim ve ihracat tecrübesiyle bu sürece katkı sunmaya devam edecek"

Gaziantep'in tarımsal ürünleri sanayiyle buluşturan güçlü üretim altyapısına ve önemli bir ihracat tecrübesine sahip olduğunu belirten Akıncı, OVP'de ortaya konulan üretim, verimlilik, ihracat ve katma değer odaklı yaklaşımın kent açısından da önemli fırsatlar barındırdığını söyledi.

Akıncı, "Gaziantep; hububattan bakliyata, Antep fıstığından bulgura, makarnadan una kadar tarımsal üretimi sanayi ve ihracatla bütünleştiren güçlü bir yapıya sahip. Önümüzdeki süreçte bu üretim gücünü daha yüksek katma değere dönüştürmek, yeni pazarlara taşımak ve tarım ile gıda sektörlerimizin rekabet gücünü daha da artırmak önceliğimiz olmalıdır" dedi.

Akıncı, OVP'de ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında etkin uygulamaların yanı sıra kamu ile reel sektör arasındaki güçlü iş birliği ve istişarenin önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı