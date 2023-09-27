GSO'da ESG ve Dijitalleşme toplantısı düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO), Çevre ile alakalı, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) ve dijitalleşme konusunun firmalar ve sanayinin geleceği için taşıdığı öneme dikkat çekmek hedefiyle "ESG ve Dijitalleşme" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO), Çevre ile alakalı, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) ve dijitalleşme konusunun firmalar ve sanayinin geleceği için taşıdığı öneme dikkat çekmek hedefiyle "ESG ve Dijitalleşme" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası, Yeni Nesil Sanayici Platformu Dijital Dönüşüm Komisyonu faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen toplantıda, ESG ilkeleri ve kriterleri, sürdürülebilir ve kurumsal yönetişim, bu noktada yapılabilecek yatırımlar, dijital dönüşüm, inovasyon, gelişen yeni teknolojiler, ESG ve dijitalleşme ilişkisi masaya yatırıldı.

Toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Bora Tezel, İbrahim Kara, Ali Can Koçak, PWC Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Evren Sezer, PWC Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Gediz Cürgül, firma temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

ESG ve Dijitalleşme, sanayimizin geleceği için büyük önem taşıyan başlıklardır

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, şirketlerin pusulası olarak nitelendirilen Çevre ile alakalı, Sosyal ve Yönetişim'in (ESG) şirketlerin sadece finansal performanslarına odaklanmak yerine, çevre ile alakalı sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve etik yönetişim gibi faktörlere daha fazla önem vermelerini öneren bir yaklaşımı temsil ettiğini söyledi.

ESG'nin firma yöneticilerinin çağı yakalayan ve takip eden yönetim başarısını da gösterdiğini kaydeden Tezel, "Firmaların yapmış oldukları ESG raporlamaları, yani çevre, sosyal ve yönetişim alanındaki beyanları, onların yatırımcılar nezdindeki başarı algılarını oluşturmaktadır. Dijitalleşme kavramı da iş dünyası ve özellikle firmalarımız için son derece kritik bir konu haline gelmiştir. Bunun nedeni ise çalışmalarımızı daha hızlı, daha pratik ve daha verimli hale getirmesidir" dedi.

ESG ve dijitalleşme kavramlarının birbirini tamamladığına dikkati çeken Tezel, "Dijitalleşme, çevre ile alakalı verilerin izlenmesi, sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi ve sosyal etkilerin ölçülmesi gibi ESG faktörlerini yönetmek ve raporlamak için önemli araçlar sunarken; aynı zamanda, şirketlerin daha şeffaf ve sorumlu bir şekilde yönetilmesine yardımcı olan dijital yönetişim araçları da sunuyor. Biz de Gaziantep Sanayi Odası olarak bu kavramların sanayimizin geleceği için taşıdığı önemin farkındayız ve çalışmalarımızı buna göre sürdürüyoruz. Gaziantep Model Fabrikamız ve GSO Mesleki Eğitim Merkezimizde firmalarımıza, küresel ölçekte yeni ticari döngüye hazır hale gelmeleri, yalın üretim ve dijitalleşme ile verimliliklerini arttırıp karlılıklarını yukarı taşırken, aynı zamanda yeşil dönüşüm ile doğa dostu üretim yapmalarını sağlamak için projeler yürütüyoruz. Bu yönde düzenlediğimiz toplantının hayırlı olmasını diliyor, emeği olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"ESG konusunda gerekli adımları atmazsak ticaretimizi devam ettiremeyiz"

Toplantı çerçevesinde; PWC Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Evren Sezer, "Değişen Dünyaya Adaptasyon ESG ile Mümkün" başlıklı 1. oturumda görüş ve bilgi paylaşımında bulundu. Sürdürülebilir bir kalkınma için kaynakların verimli kullanılması gerektiğini ifade eden Sezer, "Sürdürülebilirliği sağlayabilmemizin yolu, çalışma şeklimizin içerisine de bu düşünce yapısını yerleştirmekten ve buna göre aksiyon almaktan geçiyor. Sadece rapor oluşturmak değil bu yönde adım atmak gerekiyor. Sürdürülebilirlikle ilgili ESG konusunda gerekli adımları atmazsak ticaretimizi devam ettiremeyiz. Özellikle Gaziantep gibi ihracatçı bir kentin buna yatırım yapması gerekiyor. Ayrıca karbon ayak izi ile ilgili de belirlenen standartları sağlayamazsak ileride özellikle Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ihracat yapamayız. Çevre ve iklim değişikliği konusu geleceğimizi şekillendirecek en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Bu konularla ileride çok daha fazla karşı karşıya kalacağız. Misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kuruluna ve tüm GSO ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Firmalar belirledikleri hedeflere dijitalleşerek ve teknolojiden yararlanarak daha kolay erişilebilirler

PWC Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Gediz Cürgül de, "İş Odaklı Dijital Dönüşüm" başlıklı 2. oturumda dijital dönüşüm süreçleri ve firmaların bu noktada yapabilecekleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerini aktardı.

Dijitalleşmenin artması ile birlikte iş dünyasında da önemli gelişmelerin yaşanmaya devam ettiğini ifade eden Cürgül, belirlenen hedeflere dijitalleşerek ve teknolojiden yararlanarak daha kolay erişilebildiğini söyledi.

Dijitalleşme sürecinde teknoloji kullanılarak yapılan işin daha farklı, verimli ve iyi yapıldığını kaydeden Cürgül, bu alana yatırım yapan firmaların önemli avantajlar elde ettiğini ifade etti.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP