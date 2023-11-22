Growtech Antalya Tarım Fuarı, Dünya Tarım Profesyonellerini Buluşturuyor

Growtech Antalya Tarım Fuarı, bu yıl 22'nci kez düzenleniyor. Fuarda, tarım sektörü profesyonelleri için tohum, gübre, fide, sulama ve seracılık sistemleri gibi yenilikler sergileniyor. Fuar, 120 ülkeden ziyaretçi bekliyor.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, bu yıl 22'nci kez kapılarını açan Growtech Antalya Tarım Fuarı'na 120 ülkeden ziyaretçi beklediklerini belirterek, "Antalya artık dünya tarım profesyonellerinin buluşma noktası haline geldi" dedi.

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 22'nci kez kapılarını ziyaretçilerine açan dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech Antalya, yeni bir görünüş ve vizyon ile tarım sektörü profesyonellerini bir araya getirdi. Ağırlıklı olarak örtü altı tarım sektörüne hitap eden fuara, 27 ülkeden 195'i yabancı 598 firma katıldı. 25 Kasım'a kadar açık kalacak fuarda tohum, gübre, fide, sulama ve seracılık sistemleriyle, örtü altının ihtiyaç duyduğu tüm yenilikler yer alıyor.

"27 ülkeden 598 firma katıldı"

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, 22. kez bu fuarı Antalya'da düzenlediklerini ve dünyadaki en büyük örtü altı seracılık fuarı haline geldiğini söyledi. Fuara 598 firmanın katıldığını kaydeden Er, "Bunun 195'i yurt dışından ve 27 ülkeden geldiler. 195 şu anlama geliyor aslında, toplam katılımcının üçte biri yurt dışından geliyor. 120 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. Online kayıtlara baktığımızda 150 ülke başvuru yapmıştı. Geçen yıllarda bu civarda ülkeden başvuru oldu. 60 bin ziyaretçinin 120 ülkeden fuarımıza gelmesini bekliyoruz" dedi.

"Dünya tarım profesyonelleri buluşuyor"

İlk gün olmasına rağmen yoğun bir katılım olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Er, "Koridorlara bakıldığında birçok dil konuşanlar var. Oldukça uluslararası bir etkinlik haline geldi. Serada bir ürünün yetişmesini sağlayan tüm tedarikçiler burada. Tohum, gübre, ilaç, sulama, sulama sistemleri, sera ve sera teknolojilerini sunan firmalar var. Her yıl olduğu gibi kasım ayının son haftası Antalya artık dünya tarım profesyonellerinin buluşma noktası haline geldi. Growtech Antalya yeni bir vizyon ve yeni bir logo ile global marka oluyor. 2024 yılından itibaren markamızı farklı ülkelere taşıyoruz. İlk ayağımız 2024'de Endonezya'da olacak, 2025 ve 2026'da farklı ülkelere geçecek. Ama Antalya her zaman olacak" diye konuştu.

"Yenilikler sergileniyor"

Buraya gelenlerin işlerini nasıl geliştirecekleri noktasındaki yenilikleri görme imkanına sahip olduklarını ifade eden Er, "Daha verimli nasıl üretim yapabileceklerini görüyorlar. Daha doğru tohum, sulama, ilaç, gübredeki yenilikleri görüyorsunuz. Firmalar bu alandaki yenilikleri üreticilere sunuyor. Ürünü yakından görüp fikir sahibi olmuş oluyorlar" açıklamasını yaptı.

Er, "Hayata geçirdiğimiz 'Su' sosyal sorumluluk projemiz ile katılımcı ve ziyaretçilerimiz ile suyu korumaya söz veriyoruz. Fuar alanında bulunan panomuza tüm katılımcı ve ziyaretçilerimiz imza atıyor ve mesajlarını yazıyor. Bu farkındalığı sektörümüzde oluşturacağına inanıyoruz" dedi. - ANTALYA