Gram altında tarihi bir rekor daha

Yatırımcıların güvenli liman altın, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin artması altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini devam ettirirken tarım dışı istihdam verilerinin zayıf gelmesiyle altın fiyatları uçuşa geçti. Gram altın 6 Eylül sabahı güne yine rekorla uyandı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Gram altın güne 4 bin 698 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 692 lira, en yüksek de 4 bin 775 lira seviyesini görerek rekor tazeledi. Gram altın şu sıralar 4 bin 756 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 3 bin 584 liradan işlem görüyor.

Dün öğleden sonraki işlemlerde gram altın 4 bin 783 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, ons altın ise akşam saatlerinde 3 bin 600 dolar sınırına yaklaştı.

Piyasalardaki kapanışa doğru sınırlı bir geri çekilme yaşansa da altın fiyatları tarihi seviyelerini korudu.

İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA

ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Beklentiler 75 bin olurken açıklanan rakam sadece 22 bin oldu. İşsizlik oranı da yüzde 4,2'lik beklentinin üzerine çıkarak 4,3 olarak kaydedildi. Saatlik ortalama kazançlar ağustosta yüzde 0,3 artışla 36,53 dolara yükselirken, yıllık bazda artış yüzde 3,7 oldu. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 34,2 saat ile sabit kaldı.

ABD'Lİ DEV BANKADAN BÜYÜK TAHMİN

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) itibar kaybına uğraması ve yatırımcıların Hazine tahvillerinden altına yönelmesi durumunda, altının ons fiyatının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Raporda, 2026 ortasına kadar altının ons fiyatında 4 bin dolara yükselişin "temel senaryo" olduğu belirtildi. Ayrıca 4 bin 500 dolarlık bir "kuyruk riski" senaryosuna ve ABD Hazine piyasasının yalnızca yüzde 1'inin altına kayması halinde 5 bin dolarlık bir tahmine yer verildi.

Goldman Sachs'ın notuna göre, ons altının 5 bin dolara ulaşması halinde, dolar/TL kurunun 41,15 seviyesinde sabit kaldığı bir ortamda gram altın fiyatı 6 bin 600 TL'ye kadar yükselebilir.

Analistler, "ABD Hazine tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1'inin altına kayması durumunda, diğer her şeyin sabit kaldığı varsayıldığında, altının ons fiyatı yaklaşık 5 bin dolara çıkabilir. Altın, emtia piyasasında en yüksek güvenilirliğe sahip uzun vadeli yatırım önerimiz olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

6 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 4.756

Satış: 4.756

ÇEYREK ALTIN

Alış: 7.609

Satış: 7.777

YARIM ALTIN

Alış: 15.172

Satış: 15.555

TAM ALTIN

Alış: 30.918

Satış: 31.231