Merkez Bankası enflasyon raporunda değişiklik beklenmiyor

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal, Merkez Bankası'nın üçüncü Enflasyon Raporu'nu yarın açıklayacağını hatırlatarak, Banka'nın enflasyon tahmin ve hedefinde değişiklik yapmasını beklemediğini söyledi. Uysal, enflasyonda yüksek seyrin devam edeceğini, seçimler ister 2027 isterse 2028 yılında yapılsın, bir süre sonra seçim iklimine girileceğini, enflasyonla mücadelenin ikinci plana itebileceğini vurgulayarak, iktidar değişsin ya da değişmesin yeni yönetime bırakacağı mirasın yüksek enflasyon olacağına dikkati çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu, yarın saat 10.30'da kamuoyu ile paylaşacak. Başkan Fatih Karahan'ın, Merkez Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesinde gerçekleştireceği sunumda, enflasyon tahmin ve beklentisinde ilişkin yapacağı açıklamalar dikkatle not edilecek.

Karahan, mayıs ayında yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında, 2026 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24'e, enflasyon tahminini de yüzde 26'ya revize etmişti.

Karahan, "2026 yılı ara hedefimizi yüzde 24'e, 2027 yılı ara hedefimizi yüzde 15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise yüzde 9 seviyesine yükselttik" ifadelerini kullanmıştı.

ENFLASYON HEDEFİ

Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın, enflasyon tahmin ve hedefinde bir değişiklik yapmasını beklemediğini belirterek, "Çünkü, bu aşamada enflasyon hedefinin rezive edilmesi, hem Banka'ya olan güveni daha da aşındırır, hem ekonomik birimlerin enflasyon beklentilerinin bozulmasına neden olabilir" diye konuştu.

Uysal, Merkez Bankası'nın dördüncü Enflasyon Raporu'nu, 12 Kasım 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşacağını kaydederek, "Merkez Bankası, yılın son enflasyon raporunda hedef ve tahminlerini yukarı yönlü revize etmeyi daha rasyonel bulacaktır. Sanıyorum, 12 Kasım'da zorunlu bir değişiklik ihtiyacı doğacaktır" dedi.

"KURLAR BASKILANIYOR"

Uysal, enflasyon üzerinde baskı oluşturan bazı unsurlara da dikkati çekerek, "Enflasyon üzerinde talepten çok artan maliyetler önemli bir unsur olmaya devam ediyor. Yüksek kredi faizleri ve bunun işletmelerde yarattığı maliyet baskısını da unutmamak gerekiyor. Maliyet enflasyonu devam edecek" dedi.

Uzun süredir kurun baskılandığına değinen Uysal, "Kurlar üzerindeki baskının bir kazaya yol açmamak amacıyla yavaş yavaş gevşetileceği izlenimi oluşuyor. Bu da enflasyonu artıracak bir unsur olarak öne çıkıyor" ifadesini kullandı. Uysal, ABD-İran savaşına bağlı olarak artan petrol ve enerji fiyatlarının da enflasyonu yukarı iteceğini vurguladı.

"YÜZDE 30'UN ALTINDA BİR ENFLASYON OLASILIĞI SON DERECE DÜŞÜK"

Uysal, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 24, enflasyon tahmininin de yüzde 26 olduğuna işaret ederek, bu hedefin tutturtulmasının pek mümkün görünmediğini söyledi.

Türkiye'nin, 2026 yılını yüzde 30 ile yüzde 35 aralığında bir enflasyonla kapatabileceğini belirten Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşünün, temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,78 artarken yıllık yüzde 31,75 olarak gerçekleşti. Eylülde okullar açılacak. Yenilenmiş fiyatlarıyla okul masraf kalemleri (defter, kalem, giysi, servis ücretleri vb.) devreye girecek. Ardından ekim ve kasım aylarında daha pahalı üretimin yapıldığı sera ürünleri ile daha pahalı yeni sezon kışlık giyim ürünleri devreye girecek. Dolayısıyla yüzde 30'un altında bir enflasyon olasılığı son derece düşük görünüyor."

"YENİ YÖNETİME ENFLASYON MİRAS KALACAK"

Uysal, seçimler ister 2027 isterse 2028 yılında yapılsın, bir süre sonra seçim iklimine girileceğini bunun da enflasyonla mücadeleyi ikinci plana itebileceğini vurgulayarak, iktidar değişsin ya da değişmesin yeni yönetime bırakacağı mirasın yüksek enflasyon olacağını söyledi.

Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal, yüksek enflasyonun vatandaşın, özellikle de 2026 yılı başından beri zam alamamış asgari ücretlilerin alım gücünü zayıflatmaya devam edeceğini, sabit ve dar gelirli kesimlerin geçim derdinin daha da büyüyeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA