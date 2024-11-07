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Gözler saat 22:00'a çevrildi! Fed faiz kararını açıklayacak

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Küresel piyasaların merakla beklediği kararı ABD Merkez Bankası bugün açıklayacak. Fed faizi en son yüzde 5'e düşürmüştü. Beklentiler faizin yüzde 4.75'e gerilemesi yönünde.

ABD Merkez Bankası Fed politika faizini bugün açıklayacak. ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından verilecek karar piyasalar için önem arz ediyor.

Fed faiz kararını saat 22:00'da açıklayacak.

TRUMP FED'E KARŞI ŞAHİNCE DURUŞ SERGİLEYECEK

Trump, ABD başkanının Fed'in para politikası kararlarında söz sahibi olması gerektiğini düşünüyor. Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ı Kasım 2017'de bankanın başkanlığına aday gösteren Trump, Powell'ı para politikası kararlarından dolayı eleştiriyor.

FAİZİ DÜŞÜRMEYİ SAVUNUYOR

Trump, enflasyonu düşürmenin faiz oranlarını artırmadan başka yolları olduğunu ve genel olarak faiz oranlarının düşürülmesini savunuyor. Yeniden başkan olması halinde Trump'ın, Powell'ın 2026'ya kadar sürecek başkanlık görevini tamamlamasına izin vermesi bekleniyor.

Gözler saat 22:00'a çevrildi! Fed faiz kararını açıklayacak
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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