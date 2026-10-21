Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gömeç'te Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sağıroğlu, üreticilerle zeytin hasadına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gömeç'te Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sağıroğlu, üreticilerle zeytin hasadına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gömeç ilçesinde zeytin hasadı devam ederken Tarım ve Orman İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu, üreticilerle birlikte hasat yapıp bereketli sezon diledi. Sağıroğlu, çiftçilerin tarımın en büyük gücü olduğunu söyledi.

Gömeç ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu da, üreticilerin hasat heyecanına ortak oldu. Üreticilerle birlikte zeytin hasadı yapan Sağıroğlu, bereketli sezon dileğinde bulundu.

Gömeç'te zeytin hasadı devam ederken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleride üreticileri yalnız bırakmıyor. Gömeç İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu da, zeytinin dalından sofralara uzanan bu yolculukta, üreticilerin emeği ve alın terinin her zaman çok kıymetli olduğunu söyledi. Sağıroğlu, zorluklara rağmen toprağını işleyen, üretmeye ve emek vermeye devam eden tüm çiftçilerin, tarımın en büyük gücü olduğunu söyledi. Müdür Safa Sağıroğlu, "Gömeç'te zeytin hasadının heyecanını üreticilerimizle birlikte paylaşıyor; emeğin berekete, gayretin güzel sonuçlara dönüşmesini diliyoruz. Toprağımıza sahip çıkıyor, üretimin ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyoruz" sözlerine yer verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!

Herkes şaşkın! Fener’i yaktı, ödülü kaptı
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler

Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler!
Zeynep Çamcı anne oldu! Oğluna Can adını verdi

Zeynep Çamcı anne oldu! Bakın oğluna hangi ismi verdi
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Sesi titreye titreye konuştu, Galatasaraylılardan bile alkış aldı

WSJ'den çarpıcı iddia: Starlink'i Ukrayna ordusu için Musk bizzat yavaşlattı

Ukrayna'nın dronlarını kör eden emir! Parmak Musk'ı gösteriyor
Genç sevgiliyi hazmedemedi, dehşet saçtı

Genç sevgiliyi hazmedemedi, dehşet saçtı
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Her firavunun bir Musa'sı vardır! Herkesi yenen takımı parçaladılar
Her 10 sigaradan 9'unun tütününde mikroplastik çıktı! Türkiye ikinci sırada

Her 10 sigaradan 9'unda plastik çıktı! Türkiye ikinci sırada