Gölbaşı'nda Sukesen Deresi Islah Çalışmaları Tamamlanıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölü'nü besleyen en önemli dere olan Sukesen Deresi'nin ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Örencik Mahallesi'nde 253 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında, dere yatağı yenilenirken, köprüler ve çökeltim havuzları da inşa ediliyor. Yapılan çalışmalarla Gölbaşı'nın taşkın riskinden kurtulması, Mogan Gölü'nün ekosistemi korunarak temiz su akışının sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, dere üzerinde 1420 metre kanal, 69 metre menfez, 2 yaya ve 2 araç köprüsü ile 1 çökeltim havuzunun bulunduğunu bildirdi. Bugüne kadar 750 metre kanal, 69 metre menfez, 2 yaya ve 1 araç köprüsünün tamamlandığını belirten Balta, "Kalan köprü ve çökeltim havuzunda çalışmalar sürüyor. Projenin toplam maliyeti 253 milyon 996 bin lira olup, yüzde 89 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Balta, proje sayesinde Gölbaşı ve Örencik Mahallesi'nin taşkınlardan korunacağını, Mogan Gölü'nün ise yukarı havzadan gelen rüsubattan (birikinti) zarar görmeyeceğini aktardı.

Sosyal yaşamı canlandıracak

Sukesen Deresi ıslahıyla birlikte Gölbaşı'nda sosyal yaşamı canlandıracak adımlar atılırken, dere boyunca 4 kilometrelik bisiklet, koşu ve yürüyüş yolu yapılması planlanıyor.

Ayrıca güneş enerjili otopark sistemi devreye alınarak, yenilenebilir enerji çözümleri kullanılması öngörülüyor.

Proje tamamlandığında bölgenin, yeşil ve doğa dostu bir rekreasyon alanına dönüşmesi amaçlanıyor.