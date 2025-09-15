Haberler

Gökova'nın Sarı Susamı Hasadı Devam Ediyor

Gökova'nın Sarı Susamı Hasadı Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde yetişen sarı susamın hasat çalışmaları sürüyor. Geleneksel yöntemlerle elde edilen Gökova Susamı, yüksek talep gören bir ürün olarak bu yıl rekoltesinin artması bekleniyor. Ancak üreticiler işçi bulmakta zorluk çekiyor.

Muğla'nın dünyaca ünlü mavi yolculuk rotası Gökova Körfezi uç noktasında yer alan Akçapınar ve Akyaka sınırlarındaki ovada yetişen sarı susam hasadı için söküm çalışmaları devam ediyor.

Altın sarısı rengi, aroması ve içinde barındırdığı tadı ile özellikle Japonlar tarafından büyük rağbet gören, Japonların dünyanın en lüks restoranlarında yaptıkları Suşi yemeğinde kullandıkları Gökova Susamı iklim şartlarının elverişli gitmesi nedeniyle rekolte bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha fazla bekleniyor.

Gökova Körfezinden esen iyotlu rüzgar ile aroması daha da artan Gökova Susamında hasat sabah erken saatlerde başlıyor. Çalıştıracak işçi bulmakta zorlanan susam üreticileri, dönüşümlü olarak hasat yaparak ürün elde ediyor.

Hasat, Ağustos Eylül aylarında

Sulama yapılmayan, gübre verilmeyen tamamen geleneksel yöntemlerle elde edilen Gökova Susamında söküm çalışmaları Ağustos ayının onlarında başlıyor ve Eylül ayının ortalarına kadar devam ediyor. Geleneksel yöntemler ile elle tarladan sökülen susam fideleri düzgün bir şekilde istiflendikten sonra güneşte kuramaya bırakılıyor.

Gökova'nın altı susamında en önemli safha ise kuramaya bırakılan altın sarısı susamların yuvalarından çıkarılması ile başlıyor. Susamlar bu aşamada da yine elle silkelenerek rüzgarın da etkisi ile hasadı yine tarlada yapılıyor.

"İşçi sıkıntısı yaşıyoruz"

İşçi bulmakta zorlandıklarını belirten susam üreticisi Ayşe Akyüz, "Şimdi yoluyoruz, 21 gün sonra silkeliyoruz. Hasatımız başladı. İşçi sıkıntısı oluyor, dışarıdan getirtiyoruz işçileri. Evet, burada fazla gelmiyorlar yani. Biz kendimiz yapıyoruz. Kilosu geçen sene 150 liradan açılmıştı. Bu sene bilmiyorum. Aslında bizleri kurtarmıyor. Şöyle, tarlanın icarı 2 bin lira. Ama alıp satanlar daha fazla kazanıyor bence" dedi.

"Japonlar alıyor"

Gökova susamının en büyük taliplisinin Japonlar olduğunu belirten Adem Akyüz, "Yağlı diye çok tutuluyor bizim buranın susamı. Birinci susam derler. Tacirler geldiği zaman. İlaç yok. Susuz susam. Çiğ yağıyor geceleri meltem esiyor. Evet, Japonya'ya gidiyor. Her yer gidiyor bizim buranın susamı. Türkiye'nin her yerine gidiyor. Balığın üstüne kullanıyorlar Japonlar. Suşi yapıyorlar. Balığın üstüne, çiğ balığın üstünde kullanıyorlar. Ondan alıyorlar bizim buranın susamını" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararı sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamuda taşlar yerinden oynayacak
Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor

Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor
Çarşaflı bir kadın, etek giyen genç kız ile tartıştı: Evin nerede, gel gidelim

Etek giyen genç kız ile böyle tartıştı: Evin nerede, gel gidelim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et denince akla gelen kentte skandal! 1,5 ton et imha edildi

Et denince akla gelen kentte skandal! Ahırda bulundu, tam 1,5 ton
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.