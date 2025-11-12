GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi 2025'te İstanbul'da Gerçekleşti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) /Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Endeavor Türkiye iş birliğinde düzenlenen GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli, TAİK Dijital Çalışma Grubu Lideri ve Insider CEO'su Hande Çilingir ve 800'den fazla iş insanının katılımlarıyla 10-12 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, girişimci-yatırımcı eşleştirme modeliyle öne çıktı. Yatırım fırsatlarını güçlendirirken Türkiye'den küresel arenaya açılan teknoloji girişimlerinin ve Turcorn'ların sayısını artırılması hedeflenen zirvede, Silikon Vadisi'nin en büyük fonlarının temsilcilerini Türkiye'nin öncü teknoloji girişimleriyle bir araya getirdi. Zirveye Khosla Ventures, General Atlantic, Princeville Capital ve Golden Gate Ventures gibi dünyaca ünlü yatırım fonları katıldı. Google, DeepMind, Uber gibi teknoloji devlerinin üst düzey yöneticileri ve Türkiye'nin önde gelen fonları ile aile ofisleri de etkinlikte yer aldı.

"İstanbul, Doğu'nun inovasyonu ile Batı sermayesinin buluştuğu merkez"

DEİK Başkanı Nail Olpak, dünya çapındaki 153 İş Konseyleri arasında Dijital Teknolojiler İş Konseylerinin de olduğunu bildirdi. Olpak sözlerine şöyle devam etti: "Bu ikinci etkinlik olmasına rağmen bu etkinliğin Türkiye'nin küresel inovasyon ekonomisindeki rolünü güçlendireceğini ve girişimcilik, yatırım ve teknoloji alanında sürdürülebilir bir ivme yakalamanın yolunu açacağını umuyorum. Çünkü hepimiz dünya ekonomisinin tedarik zincirindeki aksaklıklar, yüksek gümrük vergileri ve bunun sonucunda düşük büyüme oranları gibi sorunlarla boğuştuğunu takip ediyoruz. İnovasyonun ve özellikle dijital ekosistemlerdeki inovasyonun, hem şimdi hem de gelecekte ekonomik büyümeyi sağlamak için ölçüleceğine inanıyorum."

Murat Özyeğin: "Türkiye artık keşfedilmeyi bekleyen bir pazar değil, kanıtlanmış bir destinasyon"

TAİK Başkanı Murat Özyeğin ise Türkiye'nin güçlü teknoloji ivmesini vurgulayarak, "Türkiye artık keşfedilmeyi bekleyen bir pazar değil. Yerel inovasyon ve ölçekle buluşmak isteyen küresel sermaye için kanıtlanmış bir destinasyonuz" dedi. Son yıllardaki büyük yatırımlara dikkat çeken Özyeğin, zincir efektinin devam edeceğini belirterek, "Insider'ın General Atlantic liderliğinde aldığı 500 milyon dolar, Trendyol Go'ya yapılan 700 milyon dolarlık yatırım, Midas, TOM Bank ve DGPay anlaşmaları. Türkiye girişimcilerinin önünde çok daha parlak günler var" dedi.

Hande Çilingir: "500 milyar dolar büyüklüğe sahip fonlar Türkiye'de"

TAİK Dijital Çalışma Grubu Başkanı & Insider CEO'su Hande Çilingir ise yatırımcı-fon eşleşmesinin önemine dikkat çekerek, "Bu yıl 500 milyar dolarlık fonu temsil eden yatırımcılar Türkiye'de. Bu sermayenin yatırıma dönüşmesi girişimcilerimizin performansına bağlı. Amacımız şansa değil, stratejiye dayalı ortaklıklar oluşturmak ve sürdürülebilir yatırım döngüsü kurmak" dedi.

Emre Kurttepeli: "Türk girişimcileri dünyaya açmak için çalışıyoruz"

Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli ise küresel pazarlara açılımın önemini belirterek, "Türk girişimlerinin sadece Türkiye'de büyümelerini değil, ilk günden itibaren global düşünmelerini teşvik ediyoruz. Bu yıl girişimlere gelen 416 milyon dolar yatırımın çok daha fazlasını hedefliyoruz" dedi.

Zirve, açılış konuşmalarının ardından paneller ve ikili iş görüşmeleri ile devam etti. - İSTANBUL