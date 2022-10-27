Global Kalite Zirvesi'nde bir ödül de Haberler.com'a

Daha önce Brüksel, Frankfurt, Saraybosna, Belgrad, Paris ve Amsterdam gibi başkentlerde gerçekleşen zirve bu yıl da sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerini bir araya getirdi. Alanında başarılı firma, kişi ve kurumların ödüllendirildiği gece de Haberler.com'un da başarısı taçlandırıldı.

Törende ülkenin gelişmesine katkı sağlayan ve inovasyon alanında çalışmalarda bulunanlara Global Kalite Ödülleri takdim edildi.

Sanat dünyasından Altan Gördüm, Nilgün Belgün, Yusuf Güney, Mustafa Topaloğlu, Aydilge, Gökçe Kırgız, Eylül Öztürk, Orhan Aydın, haberci Ersoy Dede, Ece Gürsel, Ozan Orhon, Seren Uzun ödül alırlarken medya dünyasından da Savaş Kalafat, Nurcan Sabur, Hakan Solaker, Sinan Güzel, Sinem Fıstıkoğlu, Simge Fıstıkoğlu ödüle layık görüldü. Zirvede başarılı markalar arasında yer alan Haberler.com'un ödülünü Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur aldı.

KKTC CUMHURBAŞKANI ESİN TATAR KONUŞMA YAPTI

"Onur Konuğu" olarak zirveye katılan KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile illa bir anlaşmaya zorunlu olmadıklarını belirterek şunları söyledi: "Benden evvel bazen gerçekten bizi üzen açıklamalar da yapılıyordu. Özellikle Kıbrıs'taki bazı farklı görüşleri savunan her hal ve şartta, işte Kıbrıs'la bir anlaşmaya mahkumuz, düşüncesini savunanlar karşısında her zaman siyasette ben, biz illa bir anlaşmaya mahkum değiliz.

"KIBRIS MİLLİ DAVASINA SAHİP ÇIKMAK BİZİM İÇİN VATAN GÖREVİ"

Biz Türkiye'nin desteği ile Doğu Akdeniz'de bir Türk Devleti olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak, Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyeti ve onurlu bir şekilde yaşamanın bizler için ne kadar önemli olduğunu enerji kaynakları ile mavi vatanda Doğu Akdeniz'in o denizlerinde ulusal çıkarlarımızı korumak ve göklerde hava sahasında İHA'larla SİHA'larla üstünlüğümüzü sürdürebilmek ve dolayısıyla büyük Türkiye ile KKTC'nin birlikte var olduğu bu coğrafyada ulusal pozisyonumuz, ulusal duruşumuz, jeostratejik, jeopolitik ve savunma derinliği bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün her geçen gün daha da yükseldiği ve dolayısıyla yıllar evvel verilen mücadelenin Kıbrıs'ta kaybedilen insanlarımızın, şehitlerimizin, ödenen bedellerin, acıların, gözyaşlarının ve soykırımdan geçirilen Kıbrıs Türk Halkının esas itibari ile direnişinin ne kadar kutsal ve kadim olduğunu ve dolayısıyla Kıbrıs milli davasına hep birlikte sahip çıkmanın bizler için bir vatan görevi bir ülke görevi olduğunu hep vurgulayarak bu noktalara kadar geldim."

"TÜRKİYE KAPISI SÜREKLİ ÇALINAN BİR ÜLKE"

Lobin Uluslararası Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Tüketici Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fahri Ustaoğlu, "1980'li yıllarda Türkiye'de bir turistin muayene edilebilmesi büyük bir başarıyken artık Türkiye sağlık alanında bir odak noktası. Dün savunma alanında kapı kapı gezerken, bugün savunma sanayinde Türkiye kapısı sürekli çalınan bir ülke. Dün kendi doğal kaynaklarımızı arayamazken bugün uzaya uydu gönderen bir ülkeyiz. Türkiye yeni yönetim anlayışı ile 2 bin yıllık serüveninde bir zirve noktası yaşamakta. Bu bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Sayın cumhurbaşkanımızın, sen Ali isen ben de Veli'yim, diyebilme tavrı bize getirdiği o özgüven Kıbrıs cumhurbaşkanımızın Kıbrıs davasında çalışması da bizi gerçekten inanılmaz şekilde heyecanlandırıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey'in çalışmalarını biz bu cesaret ve sürekli olarak masada kaybeden taraf olmaya alışmışken, ezilmişliğe ezikliğe alışmışken bir anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni masada savunan, gerekirse bağıran, gerekirse haklarını arayan bir noktaya getirmiş olması ve Türkiye'nin de bu noktadaki kayıtsız şartsız tutumu gerçekten ülkemiz adına gurur vericidir." ifadelerini kullandı.