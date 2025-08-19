Midas, Seri B Yatırım Turunda 80 Milyon Dolar Aldı

TÜRKİYE'deki yatırım uygulamalarından Midas, Seri B turunda 80 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı. Bu yatırımları İstanbul'da gerçekleşen etkinlikle duyuran Midas CEO'su Egem Eraslan, Midas'ın aldığı toplam yatırım tutarının 140 milyon doları geçtiğini bildirdi. Eraslan, "Midas olarak son 4 senede Türkiye'nin en pürüzsüz ve komisyonsuz yatırım deneyimini sunduk. Bunu sunduğumuz için milyonlarca kullanıcı bize güvendi. Bu yatırım sayesinde bilançomuzda artık 100 milyon doların üzerinde nakit rezerv tutabiliyoruz. Ayrıca bizimle daha gelişmiş işlemler yapan kullanıcılarımıza yönelik yeni bir grup özellik gelecek: Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası (VİOP) ve masaüstü işlem platformu. Kullanıcılarımız Midas'ı kullanarak komisyon veya masraf ödemeyerek bugüne kadar toplamda 2 milyar TL'den fazla tasarruf etti" dedi.

Borsa İstanbul, Amerikan borsaları, yatırım fonları ve kripto paraları tek bir platformda buluşturarak 3,5 milyondan fazla yatırımcıya hizmet veren Midas, İstanbul'da düzenlediği etkinlikle yeni aldığı yatırımı duyurdu. Şirket yatırımın, özellikle uluslararası standartlarda güvenlik altyapısını güçlendirmek, türev ürünlerini getirmek ve ileri seviye yatırımcılar için gelişmiş yatırım ürünlerini hızla hayata geçirmek amacıyla kullanacağını bildirdi. Seri B turunda 80 milyon dolar yatırım aldığını açıklayan Midas yetkilileri, toplam yatırım tutarının 140 milyon doları geçtiğini bildirdi.

Seri B yatırım turu, fintech dünyasının en saygın fonlarından QED Investors liderliğinde gerçekleşti. Tura; Dünya Bankası'nın yatırım kolu International Finance Corporation (IFC), HSG (eski adıyla Sequoia China), Revolut CEO'su Nik Storonsky'nin kurucusu olduğu QuantumLight, Spice Expeditions LP ve George Rzepecki de yeni yatırımcı olarak katıldı. Mevcut yatırımcılar Spark Capital, Portage Ventures, Bek Ventures ve Nigel Morris ise bu turda yer aldı.

Yatırıma katılan bu fonlar; TikTok, Alibaba, Coinbase, Nubank, Revolut, Twitter ve Slack gibi dünyaca tanınan teknoloji devlerinin erken dönem yatırımcıları olarak biliniyor. Bu tur ile şirket, Türkiye fintech ekosistemi için önemli bir adım attığını belirtti.

'TÜRKİYE'DE YATIRIMI DAHA ERİŞİLEBİLİR VE GÜVENLİ HALE GETİRDİK'

Midas CEO'su Egem Eraslan, "Bu yatırım, aslında son 4 senede yaptığımız işlerin doğal bir sonucu olarak geldi. Midas olarak son 4 senede Türkiye'nin en pürüzsüz ve komisyonsuz yatırım deneyimini sunduk. Bunu sunduğumuz için milyonlarca kullanıcı bize güvendi. Milyonların bize güvenmesi ise yabancı yatırımcıların güvenini beraberinde getirdi. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapmak için geldiklerinde şirketin sadece bugünkü performansına değil, uzun vadeli hedeflerine ve kullanıcıların şirkete olan güvenine de bakıyor. Bu yatırım da bu şekilde gerçekleşti. Türkiye gerçekten büyük bir pazar. Türkiye gibi büyük bir pazarda yatırım dikeyinde ölçeklenebildiğinizde yabancı yatırımcılar için cazip bir yatırım hedefi haline geliyorsunuz. Bugün Midas, Türkiye'de en aktif kullanılan yatırım uygulaması. Bu da yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor" dedi.

'YATIRIMCILARIMIZ ARASINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK VE BAŞARILI DİJİTAL BANKALARI VAR'

Yabancı yatırımcıların ve prestijli fonların şirketle ilgilenmesinin en büyük sebebinin, şirketin ürün odaklı olması olduğunu vurgulayan Eraslan, şunları bildirdi:

"Yüksek standartlara ve güçlü bir deneyime sahip ürünlerin yurt dışında ne kadar başarılı ve hızlı büyüyebildiklerini gören yatırımcılar, Türkiye'de de bunun bir benzerinin yaşanabileceğini görüyor. Küresel ölçekte büyük işlere yatırım yapmış yatırımcılar sadece sermaye değil, aynı zamanda bilgi birikimi de getiriyor. Yatırımcılarımıza baktığınızda, dünyanın en büyük ve başarılı dijital bankaları olan Revolut ve Nubank'in hem ilk yatırımcıları hem de kurucuları olduklarını görüyorsunuz. Yine en büyük yatırım şirketlerinden biri olan Robinhood'un ilk yatırımcılarının da bu turda yer aldığını görüyorsunuz. Bu da sermayeyle birlikte çok büyük bir bilgi birikimi getiriyor. Bu bilgi birikimi sayesinde hem ürün alanında hem de bölgede daha hakim bir oyuncu olma konusunda önemli bir sinerji elde edeceğimizi düşünüyorum.

'BU YATIRIM SAYESİNDE BİLANÇOMUZDA 100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE NAKİT REZERVİ VAR'

Eraslan, "Artık milyonlarca yatırımcının tercih ettiği bir platformuz. Bu ölçekte güvenlik bir özellik değil, işimizin temeli. Bu yatırım sayesinde bilançomuzda artık 100 milyon doların üzerinde nakit rezerv tutabiliyoruz. Bu da yatırımcılarımıza her koşulda daha güvenli bir yatırım deneyimi sunmamızı sağlıyor. Kullanıcılarımızın uzun süredir beklediği yeni ürünleri de hayata geçireceğiz. Yılın sonuna doğru platformumuza Avrupa borsaları geliyor. Kripto paralar tarafında büyük bir genişleme hedefliyoruz. Desteklediğimiz kripto para sayısını artıracağız. Transferlerde desteklenen ağ sayısını artıracağız. Staking ile getiri verdiğimiz kripto para sayısını artıracağız. Ayrıca bizimle daha gelişmiş işlemler yapan kullanıcılarımıza yönelik yeni bir grup özellik gelecek: Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası (VİOP) ve masaüstü işlem platformu" diye konuştu.

'YATIRIM SADECE MİDAS İÇİN DEĞİL, TÜM FİNTECH SEKTÖRÜ İÇİN DE MORAL OLDU'

Eraslan, "Bu kadar prestijli ve büyük fonların Türkiye'deki ilk yatırımı olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu fonların Türkiye'ye ilk defa yatırım yapması, Midas'tan sonra farklı şirketlere de yatırım yapma ihtimallerini artırıyor. Bu nedenle bu yatırımın sektör için önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Türkiye gerçekten büyük bir pazar. Herhangi bir iş kolunda en iyi olduğunuzda ve en iyi deneyimi sağladığınızda yabancı yatırımcıları çekmek zor olmuyor. Bu nedenle bulunduğunuz iş kolunda en iyi deneyime sahip olmak ve sektör standartlarının sizin isminizle anılması çok önemli. Bu yatırım sadece Midas için değil, tüm fintech sektörü için de moral oldu. Biz yatırım yapmayı herkes için kolay ve pürüzsüz hale getirdik. Türkiye'de ilk defa gerçekten yatırımcısının parası için çalışan bir yatırım uygulaması geliştirdik. Bu ne demek? Kullanıcılarımız bu platformu kullanarak komisyon veya masraf ödemeyerek bugüne kadar toplamda 2 milyar TL'den fazla tasarruf etti. Kullanıcıya tasarruf sağlamak güveni de beraberinde getiriyor. Bugün kullanıcılarımızın yarısı, başka bir Midas kullanıcısının tavsiyesiyle platforma katıldı. Bence bizim en büyük başarımız bu" ifadelerini kullandı.