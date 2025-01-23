Global Enerji Derneği Başkanı Dilek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dilek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" özel kategorisinde, Emin Sansar'ın "Utanç" başlıklı fotoğrafı oylayan Dilek, Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'daki işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nde tutuklulara ait kıyafet ve ayakkabıların yığınlar halinde olduğu fotoğrafı çok etkileyici bulduğunu belirterek, "Yığınla eşyaların, ayakkabıların olduğu bu fotoğraf, oradaki yaşanmışlığı hissettirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Dilek, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Borja Abargues tarafından çekilen "Yürüyüş manzarası" başlıklı fotoğrafı oylayarak, İspanya'nın Valensiya kentindeki sel felaketi sonrası çok sayıda konut ve araç hasar gördüğü bu fotoğrafın iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini göstermesi açısından değerli olduğunu söyledi.

Hükümetlerin etkili politikalarla iklim değişikliğini önlemeye yönelik adımlar atması gerektiğini vurgulayan Dilek, tüm insanlığın bu değişimlerden etkilendiğini kaydetti.

Dilek, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra tarafından çekilen "Masumiyet" başlıklı fotoğrafı oylayarak, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ta yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda yaralanan bir çocuğun kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi edildiği bu fotoğrafta çocuğun gözlerdeki korkunun fotoğraftan hissedildiğini ifade etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" başlıklı fotoğrafı seçen Dilek, "Kalıtsal metabolizma hastalığı nedeniyle görme ve işitme engeli bulunan albino hastası Beyza Kılıç'ın yer aldığı bu fotoğrafta sevginin aktarımı güzel bir şekilde yansıtıldı. Benim de engelli bir kızım var. Bu anlamda oldukça anlamlı bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

Dilek, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafı oylayarak, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya gelirken milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği gol sonrası kendisiyle özdeşleyen gol sevinci hareketinin etkileyici bir şekilde fotoğrafta yansıtıldığını belirterek, "Arda, yüreğinden oynayan bir oyuncu. Bu fotoğrafta, foto muhabirinin bu açısı inancını güzel bir şekilde yansıtmış." ifadelerini kullandı.