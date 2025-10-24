Haberler

GITEX Global 2025: Yalova OSB, Uluslararası Teknoloji Yatırımlarında Öne Çıktı

Güncelleme:
Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan GITEX Global 2025, Yalova Organize Sanayi Bölgesi heyetinin uluslararası yatırımcılarla yaptığı görüşmelerle dikkat çekti. Yalova OSB, 'yeşil üretim', 'akıllı altyapı' ve 'dijital sanayi dönüşümü' projelerini tanıttı.

Dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon fuarlarından biri olarak kabul edilen GITEX Global 2025, bu yıl da teknoloji devlerini, yatırımcıları ve sanayicileri Dubai'de buluşturdu. 6 bin 800 firma, 2 binden fazla girişimci ve bin 200 uluslararası yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Yalova Organize Sanayi Bölgesi (Yalova Osb ) heyeti de girişimlerde bulundu.

Yalova OSB heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Başkan Vekili Mehmet Kadri Akar, Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve Bölge Müdür Vekili Mustafa Acar'dan oluştu. Heyet, fuar süresince binden fazla teknoloji üreticisi ile temasa geçti ve yaklaşık 100 uluslararası teknoloji firmasıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet ülkemizde yatırım, yeni nesil üretim teknolojileri ve dijital dönüşüm konularında stratejik temaslarda bulundu.

Bu yılki GITEX, yalnızca teknoloji şirketlerinin değil, endüstriyel dönüşümü dijitalleşme ile birleştiren sanayi bölgelerinin de öne çıktığı bir platform haline geldi. Yalova OSB, burada katılımcılara "yeşil üretim", "akıllı altyapı" ve "dijital sanayi dönüşümü" temalarındaki projelerini tanıttı.

Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, fuarı şu sözlerle değerlendirdi:

"GITEX gibi küresel organizasyonlarda yer almak, Yalova OSB'nin sadece Türkiye ölçeğinde değil, uluslararası yatırım haritalarında da yer almasını sağlıyor. Burada kurduğumuz temaslarla, hem geleceğin teknolojilerini inceliyor, hem de teknoloji üreticilerini Yalova'mıza yatırım yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca bu yıl izleyici olarak bulunduğumuz fuarda, önümüzdeki yıl katılımcı olarak Yalovalı teknoloji üreticilerimizin standını açma noktasında sürprizlerimize hazırlıklı olun. Yalova OSB, etkinlik boyunca özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu merkezli yatırımcılarla iş birliği görüşmeleri yaparak, bölgede planlanan yeni yatırımlar için önemli bağlantılar kurdu. Bu girişimler, hem Yalova sanayisinin uluslararası rekabet gücünü artırmayı, hem de Marmara Bölgesi'nin stratejik üretim üssü olma hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor."

Özdemir, bu tür uluslararası fuarların bölge sanayisi için dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu açısından yeni fırsatlar doğurduğunu sözlerine ekledi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
title