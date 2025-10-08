Girişimcilik Ekosistemi Paydaşları GSO'da bir araya geldi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) iş birliğinde düzenlenen 'Gaziantep Girişimcilik Ekosistemi Paydaş Toplantısı'nın ikincisi GSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gaziantep'in girişimcilik vizyonunun güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Bora Tezel ve Melike Yüksel, TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Abdulkadir Koçer, Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, İstasyon Gaziantep Koordinatörü Filiz Evran, Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Mehmet Şirin, OSB Teknokent Genel Müdürü İpek Yardım, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Konukoğlu, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, GSO Genel Sekreter Yardımcısı Kübra Kayın ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Gaziantep'in girişimcilik potansiyelini daha görünür kılacağız

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Gaziantep'in üretim kültürünün girişimcilik ruhuyla birleştiğinde Türkiye ekonomisinde fark oluşturan bir şehir haline geldiğini belirterek, "Gaziantep tarih boyunca ticaretin, sanayinin ve yeniliğin merkezlerinden biri olmuştur. Bugün burada bir araya gelmemizin temel nedeni, bu güçlü geleneği daha da ileri taşımak ve girişimcilik kültürünü şehrimizin tüm kesimlerine yaymaktır. Girişimcilik sadece ekonomik bir faaliyet değil; yenilikçi düşüncenin, cesaretin ve vizyoner bakış açısının bir yansımasıdır. Bizler, kamu kurumlarıyla, özel sektörle, üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak girişimcilik ekosisteminin her halkasını desteklemeyi hedefliyoruz. Özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın girişimcilik yolculuklarında yanlarında olacağız. Bu toplantılar, fikirlerin projeye, projelerin de istihdama dönüşmesi için çok önemli bir platform oluşturuyor. Gaziantep'in girişimcilik potansiyelini daha görünür kılacak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak her adımın destekçisiyiz. Bu anlamda toplantının düzenlenmesinde emeği geçen ve bu yolda bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Girişimcilik kültürü kent ekonomisinin temel taşı

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, girişimcilik kültürünün kent ekonomisindeki önemine değinerek, "Gaziantep olarak bugün bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol üstlenmemizin temelinde risk alabilen, yenilikten korkmayan, çalışkan bir girişimci profili vardır. Ancak günümüz dünyasında girişimcilik artık sadece üretimle sınırlı değil, teknoloji, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve inovasyonla birlikte anılıyor. Gaziantep'te güçlü bir girişimcilik ekosistemi var. Bu ekosistemi daha da güçlendirmek için hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, bu birliktelik sadece yeni işletmelerin değil, aynı zamanda yeni fikirlerin, yeni değerlerin de doğmasını sağlayacak" diye konuştu.

Kadın girişimciler ekosistemin itici gücü

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi ise konuşmasında, "Kadın girişimciler sadece üretim yapan değil, aynı zamanda çevresine ilham veren, sosyal dönüşüm oluşturan bireylerdir. Biz TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak, kadınların iş dünyasında daha görünür ve etkin olması için birçok çalışma yürütüyoruz. Gaziantep'in girişimcilik potansiyeli son derece yüksek, ancak bu potansiyeli sürdürülebilir hale getirmek için iş birliği, eğitim ve mentorluk mekanizmalarını güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün burada bir araya gelmemizin amacı, sadece mevcut durumu değerlendirmek değil, geleceğe dair ortak bir vizyon ortaya koymaktır. Kadınların, gençlerin ve girişimci adaylarının önündeki engelleri birlikte kaldırmak; onları yeni fırsatlarla buluşturmak istiyoruz. Gaziantep'te girişimcilik kültürünü tabana yaymak, sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda sosyal gelişim için de büyük bir adımdır. Bu toplantılar sayesinde fikirler paylaşılıyor, deneyimler aktarılıyor, yeni iş birliklerinin temelleri atılıyor. Biz, kadın girişimciler olarak bu sürecin aktif birer paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. İnancımız o ki; Gaziantep, kadın girişimciliğiyle de örnek bir şehir olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Birlikte düşünme ve üretme kültürü Gaziantep'in en büyük gücü

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdulkadir Koçer ise konuşmasında, "Şehrimizde farklı kurumların bir araya gelerek ortak akılla hareket etmesi, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır. Girişimcilik ekosistemini geliştirmek, sadece ekonomik değil sosyal bir dönüşüm anlamına da geliyor" dedi.

Şehrin girişimcilik ekosistemi tüm yönleriyle ele alındığı, mevcut sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu ve potansiyel iş birliği imkanlarının değerlendirildiği toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, yeni dönem hedeflerinin belirlenmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP