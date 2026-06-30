Giresun'da fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için araştırma altyapısı oluşturulacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "Fındık Temalı İhtisas Üniversitesi" ilan edilen Giresun Üniversitesi bünyesinde yürütülecek proje çerçevesinde fındıkta verim, kalite ve katma değeri artırmaya yönelik araştırma altyapısı oluşturulacak.

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğünce 2026-2030 yılları arasında yürütülecek "Fındıkta Altyapıyı Oluşturmak ve Verimliliğin Artırılması-İhtisaslaşma Projesi" kapsamında fındıkta verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Proje çerçevesinde sertifikalı fındık fidanı üretimi, zararlı ve hastalık yönetimi ile kaynak kullanımına ilişkin sorunlara bilim temelli çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu amaçla araştırma laboratuvarları, fidan üretim sahaları ile araştırma ve uygulama bahçeleri kurulacak.

Dijital tarım, yapay zeka, biyoteknoloji ve döngüsel biyoekonomi alanlarında AR-GE çalışmaları yürütülecek projede, kamu kurumları ve özel sektörle işbirliği de yapılacak.

"Beş yıldır birçok projeyi hayata geçirdik"

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörü Doç. Dr. Ali Turan, AA muhabirine, üniversitenin YÖK tarafından Kasım 2021'de "Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı" kapsamında "Fındık Temalı İhtisas Üniversitesi" ilan edildiğini söyledi.

Bu kapsamda fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik beş yıldır birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Turan, yeni hazırlanan "Fındıkta Altyapıyı Oluşturmak ve Verimliliğin Artırılması-İhtisaslaşma Projesi"nin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenmeye uygun görüldüğünü ifade etti.

Turan, projeyle fındık sektörünün karşı karşıya bulunduğu verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik, sertifikalı fındık fidanı üretimi ile zararlı ve hastalık yönetimi gibi alanlarda yenilikçi ve bilim temelli çözümler geliştirilmesinin hedeflendiğine dikkati çekerek, dijital tarım, yapay zeka, biyoteknoloji ve döngüsel biyoekonomi alanlarında da AR-GE çalışmaları yürütüleceğini kaydetti.

Fındık tarımında üniversitenin önemli sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Turan, "Fındıkta ihtisas üniversitesi olduk ve bu süreçte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimizi temel ihtiyaçlara göre hazırlıyoruz." dedi.

"Fındıktan katma değerli ürünler üretimine yönelik çalışmalar sürüyor"

Turan, bölgede en önemli sorunlardan birinin verim ve kalite düşüklüğü olduğunu dile getirerek, yaşlanan fındık bahçelerinin yenilenmesi ve rehabilitasyonunun proje kapsamında öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirtti.

Meyve, yaprak ve toprak analizlerinin yapılacağı bir laboratuvar altyapısı kurulacağına dikkati çeken Turan, Bulancak ilçesinde analiz laboratuvarı, Sayca köyünde ise fidan üretim tesislerinin kurulacağını söyledi.

Turan, çiftçilerle sözleşmeli üretim modelleri geliştirileceğini, sahada bahçe kontrolleri ve eğitim faaliyetleri yürütüleceğini de kaydetti.

Fındıkta zararlı ve hastalıklarla mücadelenin proje kapsamında önemli bir yer tuttuğunu anlatan Turan, özellikle kahverengi kokarca başta olmak üzere zararlılara karşı bilimsel mücadele yöntemleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Doç. Dr. Ali Turan, Giresun Valiliği ve sektör paydaşlarıyla ortak projeler yürütüleceğini de dile getirerek, fındıktan katma değerli ürünler üretimine yönelik çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.