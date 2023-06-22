Giresun Espiye'de İyi Tarım Uygulamaları Eğitim Semineri düzenlendi

Espiye Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından organize edilen seminerde doğal tarım uygulamaları, fındıkta verim artışı ve TKDK'nın hibe ile destek programları hakkında bilgi verildi.