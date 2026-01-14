Çoruh EDAŞ, Giresun'da kesintisiz enerji için yoğun kar yağışında sahada

Giresun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik dağıtım şebekesinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) ekiplerinin sahada 7/24 görev yaptığı belirtildi. Şirket, 159 personel ve 82 araç ile gece gündüz sahada arızaları gidermeye devam ediyor.

Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Giresun'da da hafta sonu yaşanan şiddetli fırtınanın ardından kar yağışı başladı. İl genelinde yollar ulaşıma kapanırken, birçok ilçede eğitime ara verildi. Yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı enerji dağıtım şebekelerini de etkiliyor, bölgede yer yer enerji kesintileri yaşanıyor. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtımı sağlamak üzere olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını 7/24 kesintisiz şekilde sürdürüyor. Günlerdir aralıksız kar yağışı alan şehirde teyakkuzda olan şirket, hava şartlarının nispeten daha elverişli olduğu çevre illerden Giresun'a personel ve araç desteği sağladı. Şirket ekipleri, hava ve yol koşullarının elverdiği ölçüde olası kesintilere hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek amacıyla sahada 159 personel ve 82 araç ile çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Araçla ulaşılamayan bölgelerde müdahaleleri yaya olarak gerçekleştiren saha ekipleri, olası arızalara hızla müdahale ederek kesintinin en kısa sürede giderilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Şebeke anlık olarak izleniyor

Şirket, olumsuz hava koşullarının enerji arzı üzerindeki etkisini en aza indirmek ve abonelere kesintisiz enerji sağlamak amacıyla tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgelerde, teknik ekipler arıza tespit ve onarım çalışmalarını kesintisiz şekilde yürütürken, kontrol ve bakım faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Hava koşullarına bağlı risklere karşı şebeke izleme ve müdahale süreçleri anlık olarak takip ediliyor. Şirket, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek her türlü arıza ve şebeke olayını 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirmesini öneriyor. - GİRESUN