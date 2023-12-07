Üye Girişi
Haberler

Giresun'da Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi İmzalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Giresun'da Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi'nin protokolleri imzalandı. Proje kapsamında 240 metrekarelik 12 sera kurulması planlanıyor.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Giresun'da uygulanacak Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi'ne destek sağlanacak.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projenin protokolleri, Piraziz ilçesindeki DOKAP binasında, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın arasında imzalandı.

Giresun Valiliği koordinesinde yeni yatırımların desteklenmesi, istihdamın artırılması kapsamında uygulanacak proje ile 240 metrekare 12 sera kurulması planlanıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Doğu Karadeniz Projesi Giresun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title